PROCURILA CIFRA BOGATIH PREMIJA ZA DINAMOV SKALP: ‘Bili smo iznenađeni i jako zadovoljni’

Kapetan Hajduka Zoran Nižić u Puli je proslavio 100. službeni nastup u dresu Hajduka i predvodio svoju momčad do četvrte uzastopne prvenstvene pobjede.

Nižić je za splitske bijele debitirao 16. veljače 2013. godine u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Najviše nastupa upisao je u dvobojima protiv Dinama, čak 13 puta Niža je igrao u najvećem hrvatskom derbiju. Dvanaest susreta igrao je protiv RNK Splita i Istre 1961, dok je osam puta nastupio u ogledima s Osijekom.

U bijelom dresu zabio šest golova i dodao jednu asistenciju

Nižić je do sada u bijelom dresu zabio šest golova i dodao jednu asistenciju, a prvi zgoditak za Bijele postigao je protiv Kopra prošle sezone u kvalifikacijama za Europsku ligu. U četiri godine igranja za Hajduk, osvojio je Hrvatski kup 2013. godine.

U 37 utakmica Hajduk nije primio gol kada je stoper Bijelih bio u igri, a s Nižićem u sastavu Bijeli primaju svega 0,85 golova po utakmici.



‘Ostalo mi je još samo da podignem trofej’

”Ostalo mi je još samo da podignem trofej, nadam se da će i to doći naredne sezone” zaželio je stoper Hajduka i dodao kako je prelijep osjećak kad Hajduku i njemu ide ovako dobro. Nižić je istaknuo i kako je ponosan na svoje suigrače i nada se da će ovo lijepo razdoblje za njega i klub što duže potrajati”.

No, karijera ovog stopera i nije bila popločena cvijećem. Naime, Nižić je iz Makarske mlad otišao u Belgiju, gdje se nije uspio nametnuti, potom je na mala vrata stigao u Hajduk 2012. godine, te strpljivo čekao priliku. Iako je odavno proslavio 27. rođendan, te je najstariji igrač u Carrillovoj momčadi, tek je proteklog vikenda u Puli upisao 100. nastup. Za razliku od, primjerice, Vlašića, kome je to uspjelo s 19 godina.

‘U karijeri me nitko nije mazio’

“Nije bilo lako, nije me u karijeri nitko mazio, eto, i taj detalj dobro opisuje moj trnovit put. Mijenjali su se treneri, strpljivo sam čekao svoju priliku, radio ‘ka pas’, i evo, zato sada uživam u rezultatima tog rada. Nitko mi ništa nije poklonio, nitko me nije gurao, za sve sam se sam izborio i ponosan sam što svakome mogu pogledati u oči. A što se tiče Niksija, njemu mogu samo čestitati, on je kao jako mlad toliko iskustva skupio i čeka ga vrhunska karijera, samo da ga ozljede zaobiđu”, izjavio je stoper Hajduka.

Nogometni portal Goal.com piše kako je predsjednik Kos bio galantan i počastio momčad s izdašnom premijom nakon pobjede u Maksimiru. Navodno je u pitanju bilo čak 50.000 eura

“Nećemo o detaljima, neka ostaju među četiri zida Poljuda, ali mogu reći da smo bili iznenađeni i jako zadovoljni nagradom. Nije mala stvar dobiti Dinamo na Maksimiru nakon tolikih godina i sigurno to svima u klubu jako puno znači, pa i predsjedniku”, kazao je kapetan bijelih.