PROBLEMI U MAKSIMIRSKOJ 128: Nakon ‘slučaja Andrijašević’ Dinamo se boji da bi mogao izgubiti novog važnog igrača

Amir Rrahmani prvi je i zasad jedini novi igrač u Dinamovoj svlačionici, ali hoće li i drugi ‘novak’ stići iz u Maksimir iz Lokomotive?

Pitaju se to Sportske novosti koje pišu o novom “problemu” u Maksimirskoj 128. Naime, u Dinamu već danima vijećaju treba li ili ne vratiti Ivana Šunjića s Kajzerice. Još nisu definitivno odlučili, no on je sada definitivno bliži modrom dresu nego što je bio prije recimo mjesec dana. Dakle, još tamo u travnju Ivan Šunjić počeo je pakirati kofere za odlazak u Belgiju, u Club Brugge.

Ponuda Lokomotivi bila je pečatirana, ali…

Navodno je već i bio u Belgiji, upoznao se s klubom i ljudima, dogovorio uvjete… Ponuda Lokomotivi bila je pečatirana. Prema nekim informacijama, Belgijci su bili spremni platiti dva milijuna eura Lokosima.

No, onda se pojavio problem. Zašto?

“Šunjić je igrač Lokomotive, ali na njega određeno pravo ima i Dinamo. Pravo veta i prvokupa. Znači, Dinamo je taj koji se prvi izjašnjava, tek ako Modri ne žele Šunjića, onda Lokomotiva može prihvatiti ponudu čiju god želi”, pišu Sportske novosti koje spominju i izjavu bivšeg izvršnog predsjednika Dinama, sad “samo savjetnika” Zdravka Mamića, ” da će Šunjić će za godinu ili dvije biti važan Dinamov igrač”, što je nedavno kazao u jednom intervjuu.

Šunjić intrigira

“Priča je dosta zamršena, dvojba višeslojna. Dinamo traži zadnjeg veznog, ali prije svega u inozemstvu. Modri bi na toj poziciji iskusnijeg igrača, koji bi bio kičma momčadi. U listopadu se vraća i Ademi, od kojega se očekuje da bude važan kotačić u drugom dijelu sezone. Međutim, Šunjić intrigira, pogotovo nakon reprezentativnog debija protiv Meksika, u susretu u kojemu je bio među najboljim igračima, i u Maksimiru su počeli ozbiljno o njemu razmišljati”, javlja SN.

Naravno, u Dinamu se boje da bi mogli izgubiti važnog igrača u budućnosti, nakon “slučaja Andrijašević” pušu na sve. Zamislite da Šunjić ode u Belgiju, tamo proigra i ode još koju stepenicu više, a oni su ga mogli zadržati uz samo jedan poziv. Opet, nema ga smisla uzeti ako ne bude igrao, ako dođe još neki zadnji vezni, pa se vrati Ademi…

“Na neki način, u Maksimiru bi bili najsretniji da on još godinu dana ostane u Lokomotivi, ali doista je neobično da između Bruggea i Dinama igrač na kraju ostane na Kajzerici”, ističu Sportske novosti.