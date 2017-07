PRIZNANJE KAKVO NITKO NIJE OČEKIVAO: ‘Da sam imao Marka Pjacu, mogli smo pobijediti Real u finalu’

Trener Juventusa Massimiliano Allegri uvjeren je da je njegova momčad poražena u finalu Lige prvaka uvelike zbog izostanka hrvatskog reprezentativca Marka Pjace.

Juventus je u finalnoj utakmici u Cardiffu izgubio od Real Madrida s 1-4, a Allegri je imao prilično sužene opcije što se tiče zamjena. Pjaca je u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Estonije potrgao prednji križni ligament koljena i otada je izvan pogona, a vratiti bi se trebao tek u listopadu. Juventusovom je treneru to smanjilo mogućnost rotacije napadačke četvorke koju čine Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Juan Cuadrado i naš Mario Mandžukić.

Četvorka pod većim pritiskom

“Ideja je bila da povedemo do poluvremena ili barem do budemo u prednosti do 60. minute. Kad smo pobijedili Real prije dvije godine, bila je drugačija situacija jer smo imali bviše opcija i mogli smo promijeniti tijek utakmice u drugom poluvremenu”, rekao je Allegri za talijanski Sky Sport.

“Ovu smo sezonu započeli s jednim stilom, a potom se prebacili na igru s četvoricom u napadu što je iz njih mjesecima crpilo ogromnu količinu energije. Nisam uzeo u obzir da bi se Pjaca mogao ozlijediti. Riječ je o igraču koji je napredovao i mogao je praviti razliku, pogotovo u nokaut-utakmicama u Europi. Bez Pjaca sam preostalu četvoricu morao jače pritisnuti i to je na kraju stiglo na naplatu”, zaključio je Allegri.

Pjaca je u prvoj sezoni u Juventusu skupio 20 nastupa i postigao jedan pogodak, ali iznimno važan – u osmini finala Lige prvaka protiv Porta.