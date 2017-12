PRIOPĆENJE HAJDUKA O ‘REPRESIJI’ PREMA TORCIDI: Ovako su izgledale kontrole prilikom ulaska torcidaša na Maksimir

‘Osim što se krše temeljna ljudska prava, ovim činom hrvatski nogometni vlastodršci provode i kontinuiranu zabranu slobode govora koja je uvriježena civilizacijska vrijednost u svim demokratski uređenim državama’, stoji u priopćenju HNK Hajduk glede događanja na jučerašnjoj utakmici Lokomotive i bijelih u Zagrebu.

Hajduk je u nedjelju na Maksimiru, u sklopu 19. kola HNL-a, pobijedio Lokomotivu 2-0. No, više se priča o događanjima na tribinama, uoči i nakon utakmice, nego o samom dvoboju. Naime, Torcida nije mogla na stadion unijeti obilježje na kojem je prekrižen znak HNS-a, a zbog detaljnog pretresa policije neki nisu ni stigli stići do južne tribine u prvom poluvremenu. Kasnili su i po pola sata, a neki su navodno ušli i na poluvremenu.

Tijekom utakmice s tribine prema terenu poletjele su i baklje, pa je stigla i interventna policija koju su gostujuće pristalice dočekale s pjesmama “Hrvatska policija, mito i korupcija”, “Je*o vas Mamić, “HNS pe*eri, nogomet ste sje*ali”, “Oj Jano, oj Janice, puši ku*ac, puši ku*ac snježna kraljice”…

‘Hajduk Split oštro osuđuje represiju prema svojim navijačima’

HNK Hajduk se na svojoj službenoj internetskoj stranici o događajima u Zagrebu oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:



“HNK Hajduk Split oštro osuđuje represiju prema svojim navijačima koja je već sada postala folklor na gostujućim utakmicama Kluba. Posljednji u nizu je sramotni incident koji se dogodio ovog vikenda prilikom gostovanja Hajduka kod Lokomotive na Maksimiru.

Naime, tom prilikom Hajdukovi navijači izvrgnuti su rigoroznim pregledima zbog kojih je dosta njih i s uredno plaćenom ulaznicom na stadion ušlo tek u drugom poluvremenu. Voljeli bismo kad bi mogli ovo pripisati lošoj organizaciji utakmice, ali nije da se ovo događa prvi put. Pri tom je, kao nedavno i na Rujevici, zabranjeno unošenje transparenata s obilježima kojima se izražava stav prema načinu rada Hrvatskog nogometnog saveza. Osim što se krše temeljna ljudska prava, ovim činom hrvatski nogometni vlastodršci provode i kontinuiranu zabranu slobode govora koja je uvriježena civilizacijska vrijednost u svim demokratski uređenim državama.

‘Tribina je mjesto gdje se nerijetko izražava nezadovoljstvo’

Protiv smo bilo kakvog nasilja i u potpunosti podržavamo sprječavanje pokušaja unošenja, unošenje i isticanje transparenta, zastava s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, no oštro prosvjedujemo protiv zabrane svih transparenata. Iskazivanje podrške klubu putem transparenata neizostavan je i potpuno legalan dio nogometnog kolorita koji je prisutan na svim stadionima i u klubovima.

Naravno, onima koji uopće imaju navijače. Istina, tribina je mjesto gdje se nerijetko izražava nezadovoljstvo, no kriteriji za zabranu ili sankcije određeni su Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i pravilnikom o sigurnosti HNS-a koji ne predviđaju ovakve mjere.

Ovakva cenzura predstavlja opasan presedan i vraća nas u vremena za koja se svi nadamo da su daleka prošlost. Da bi se zabranili transprenti nije dovoljno da se nekome njegov sadržaj ne sviđa već da je u suprotnosti sa Zakonom. Posebno osuđujemo i agresivan pristup policajaca prema navijačima prilikom izlaska sa stadiona, a među kojima je bilo i veliki broj roditelja s malom djecom.

Krajnje je vrijeme da se HNS počne brinuti o razvoju hrvatskog nogometa umjesto osmišljavanjem kojekakvih zabrana i mehanizama prisile usmjerenima prema navijačima. Uostalom, hrvatska javnost im je tijekom zadnjih godina bezbroj puta jasno dala do znanja što misli o njihovom (ne)radu”, stoji u priopćenju Hajduka.

Također, na društvenim mrežama osvanuo je trenutak bakljade Torcide koji možete vidjeti u priloženom videu dolje…

Uz to, pojavio se i video trenutka izuvanja pripadnika Torcide. Iako je to bilo represivno od redara i organizatora utakmice, kao i policije, to nije ništa novo na hrvatskim stadionima. Bad Blue Boys su se takvih scena i situacija nadoživljavali i nagledali na Maksimiru u prošlosti. A izuvanje cipela prilikom ulaska na stadion u Zagrebu je skoro pa sasvim normalna pojava. Ništa što već prije nije viđeno.

“Represija” kakvu su torcidaši doživjeli u Zagrebu neusporediva je onim što su Boysi doživljavali na Maksimiru i stadionima diljem Hrvatske i Europe. Jer, prema saznanjima kojima raspolažemo, Torcida se sve više žali na “represiju” prema njihovim članovima.