PRIJETNJE, HULIGANSKI ISPADI I – ANARHIJA: U zagrebačkom niželigašu vlada kaos

Što se događa u NK Špansko?

Pitanje je koje se često zna čuti u zagrebačkim nogometnim klubovima. Pogotovo nakon događanja u posljednje vrijeme. U listopadu prošle godine nekolicina huligana je s pivskim bocama i psima upala na travnjak i prekinula susret Španskog i Radoboja. U međuvremenu je predsjednik kluba Marijo Rendulić često bio meta prijetnji i vrijeđanja, koja ne prestaju već mjesecima. Barem tako tvrdi Rendulić u Sportskim novostima i dodaje kako je riječ o skupini koja svim silama želi preuzeti vlast u NK Špansko.

‘Rekli su mi da sam pokvaren i nepošten te da ću dobiti svoje’

“Prvi napad i prijetnje doživio sam početkom prošle godine kad su mi rekli da sam pokvaren i nepošten te da ću dobiti svoje. Bivši tajnik Ante Jurić, koji je smijenjen zbog netransparentnog vođenja financija, zaprijetio mi je da moja djeca više neće igrati nogomet. Sve sam prijavio policiji, ali zasad nema pomaka”, rekao je Rendulić i dodao da mu je Jurić rekao da mu ništa ne može jer je on umirovljeni policajac.

Rendulić je istaknuo kako je za vrijeme njegovog vođenja kluba Špansko stalo financijski na noge, broj djece u školi je povećan sa 150 na 320 te da klub surađuje s HNS-om, ZNS-om i Kineziološkim fakultetom.

Čeka se odluka na žalbu na skupštinu iz 2015. godine

No, on više ne može voditi klub jer mu je mandat na mjestu predsjednika Španskog istekao prošle godine.

“To je istina, ali čeka se odluka na žalbu na skupštinu iz 2015. godine nakon čega će se sve znati. Što bih sad trebao, zaključati vrata kluba i ne dozvoliti djeci da treniraju?”, pita se Rendulić, koji za prijetnje optužuje Nadira Omeragića, jednog od članova skupine predvođene Tomom Novokmetom, navodno novog predsjednika izabranoj na spornoj skupštini.

Omeragić je za SN kazao:

“Mi nemamo nikakve veze s bilo kakvim prijetnjama. Renduliću je istekao mandat, a on je i dalje predsjednik i jedini ima pristup računu kluba. Na našu skupštinu pozvali smo sve članove, uključujući i Rendulića, no on je odbio poziv. Prijavio je Jurića da je ukrao registar članova i napravio novi prema nečijem nahođenju, a uopće nema dokumentaciju da je registar ukraden”, rekao je Omeragić i dodao da on i Novokmet imaju podršku Milana Bandića koji je upoznat sa situacijom te da je vrijeme da Špansko prestane biti nečija “prćija”.