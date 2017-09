CVITANOVIĆ: ‘Moj privatni život je čist kao suza! Ako mi hoćeš oduzeti strast prema nogometu, uzmi pištolj i pucaj u mene’

Trener Dinama Mario Cvitanović na izvanrednoj je konferenciji za novinare govorio o napadu na sebe koji se dogodio u srijedu navečer. Dvojica maskiranih napadača dočekala su Cvitanovića pred njegovom zgradom, pretukla ga palicama i slomila mu ruku.

“Hvala svima koji su mi se javili i zaželjeli mi brzi oporavak, hvala i nogometnim djelatnicima koji mi daju jedinstvenu podršku. Cijenim to jer to znači da sam kao trener na dobrom putu, Želim biti samo nogometni trener koji će se baviti ekipom, igračima s kojima sam također pričao i kojima zahvaljujem na brizi i podršci, to mi mnogo znači. O mojoj trenerskoj kvaliteti se može raspravljati, ali… Ljubav, srce, emocija i predanost cilju da budemo prvaci i da igramo što bolje, da svi igrači napreduju – to mi se nikako ne može oduzeti. Moj privatan život je čist kao suza, tu nema nijedne tamne točke. Moj odnos s igračima je odličan”, rekao je u uvodu Cvitanović.

‘Želim biti samo trener’

“Ja želim biti samo nogometni trener. Ako hoćeš oduzeti moju strast i ljubav prema nogometu i uspjehu u nogometu, onda uzmi pištolj i pucaj mi ovdje, direkt. Bez riječi. Ja samo gotov, više neću reći ništa o ovome”, zaključio je Cvitanović.



Riječ je do kraja konferencije za novinare preuzeo Dinamov direktor za sigurnost Krešimir Antolić.

“Situacija je izvanredna. Nadam se da će javnost u idućim danima pratiti i ovu situaciju i onu kada je pokušan atentat na Zdravka Mamića. Cvitanović je mučki napadnut ispred svoga stana, a kako će to netko interpretirati, to je stvar svakog pojedinca. Zamislite kako bi bilo vama da vas zbog nečega što ste napisali napadnu dva retardirana idiota. Neću govoriti o detaljima događaja iako su mi poznati, to je stvar policije. Ako bude htjela, riješit će ovaj slučaj. Neću prejudicirati tko stoji iza napada. S obzirom na to da Mario nema mrlje u svom životu, ovo možemo promatrati samo u kontekstu onoga što se događa oko Dinama. Ovo ne možemo gledati odvojeno od pokušaja likvidacije Zdravka Mamića”, poručio je Antolić.

“Dio medija banalizira pa i opravdava nasilje. Jučer je Dinamo dobio kaznu od Disciplinske komisije HNS-a jer je navijačka skupina skandirala protiv Rudeša ‘pili smo pelina, pušili smo trave, najviše volimo Mamića bez glave’. Budimo pošteni, provjerite je li podnesen ijedan optužni prijedlog zbog toga skandiranja. Što na to kaže država?”, upitao je Antolić.

‘Moguće je da policija ovo ne želi riješiti’

Nastavio je s podsjećanjem na još neke nedavne događaje i s prozivanjem državnih institucija zbog izostanka reakcije.

“Ovdje imam proglas, neću vam reći od koga. Navodi se da će pokrenuti niz akcija kako bi vratili Dinamo na staze stare slave. Nitko iz policije nije pitao autore o čemu se to radi. Dva dana kasnije je oblijepljen centar grada prekriženim glavama. O tome se piše kao da je to nešto super. Na Poljudu se viče ‘Zdravko cigane, tko te ubije, heroj postane’. To je čisti govor mržnje, a na svoje upite o tome, dobili smo odgovor jedne institucije. Ni iz ministarstva, ni iz ureda predsjednice se nitko nije javio da to osudi. Ja s ovog mjesta u ime Dinama tražim sve državne institucije da jasno osude ovo što se dogodilo Cvitanoviću i Mamiću i da omoguće ljudima koji rade u Dinamu da obavljaju svoj posao. Mi se nećemo predati, nismo kukavice, ali naravno da postoji opravdani strah ljudi hoće li im upasti deset retarda i izbatinati ih na radnom mjestu. Događaju se opasni procesi i nema naznake da će prestati jer nitko ništa ne poduzima.”

Antolić je dodao kako je Dinamo poduzeo određene mjere sigurnosti jer klub ne želi čekati institucije. Istaknuo je i kako nije siguran u volju policije da riješi ove slučajeve.

“Bojim se da je moguće da se to ne želi riješiti, sve naznake dosad su to pokazale. Pouzdano znam da hrvatska policija ima dovoljno obrazovnih i iskusnih kadrova da može riješiti ovakve stvari. Zašto se onda dovodimo do situacije da nekome padne na pamet da u centru grada napadne čovjeka kad se vraća s posla? Nadam se da će policija shvatiti da su im zakoni dali ovlasti i da ovakav problem mogu riješiti”, zaključio je Antolić.