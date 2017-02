PRESUDIO MU ŠEŠELJ: Srpski nogometaš zbog ove je fotografije ostao bez angažmana u Hrvatskoj

Srpski nogometaš Vladimir Radović ostao je bez angažmana u hrvatskom trećeligašu Zmaju iz Makarske zbog veličanja četničkog vojvode Vojislava Šešelja.

Nogometaš fočanske Sutjeske je još u listopadu 2015. došao u središte pozornosti. Tada ga je otpustio drugoligaš iz BiH, FK Goražde, jer se na treningu pojavio u majici sa Šešeljevim likom. Sada je Radović trebao potpisati za Zmaj iz Makarske, ali mu je, piše Blic, odbijen zahtjev za radnu dozvolu.

“S klubom iz Makarske sam sve dogovorio i trebao sam potpisati ugovor nakon što dobijem radnu dozvolu. Bio sam odlično prihvaćen od suigrača i trenera Armanda Marenzzija koji je bio zadovoljan onime što sam pružao na treninzima. Ljudi iz kluba su predali zahtjev, ali je on ekspresno odbijen, a kao razlog navedeno je to što sam u prošlosti veličao Vojislava Šešelja. Tajnik kluba mi je rekao da je u subotu izašao i jedan članak u tamošnjim novinama o meni kao nekom tko veliča ratne zločince, iako Šešelj nikada nije osuđen. Nisam član nijedne stranke, imam pravo simpatizirati koga hoću, ali me je to skupo koštalo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj, gdje se politika umiješala u sport. Evo… Sada javno kažem da simpatiziram Vladimira Putina, ali se nadam da mi vrata nekih zemalja Europske unije i SAD-a neće biti zatvorena”, ispalio je Radović za Blic.



“Ne mogu vjerovati što se događa, ali izgleda da su vrata klubova u Federaciji Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj za mene zatvorena iako nema razloga za to. Ja sam prije svega sportaš koji nema predrasude, jer da je suprotno ne bih ni išao u Hrvatsku”, zaključio je Radović.