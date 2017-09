PREKO NOĆI POSTAO IZDAJNIK: Gavranović o propalom transferu: ‘Nemojte me ocijenjivati po medijskom pisanju’

Na tudja misljenja i na sve napisane tekstove i komentare nemogu utjecati i ne zelim se time zamarati. Navijacima Rijeke jer su oni najbitniji u ovoj prici zelim reci sljedece. Nemojte me ocijenjivati po tekstovima u novinama ili portalima , cijenite me po svemu sta sam do sada napravio u dresu Rijeke , cijenite me po golovima , po asistencijama ,po dobivenim duelima i prolivenom znoju u dresu sa Rijekinim grbom i sto je najbitnije cijenite me po trofejima koje sam zajedno sa mojim suigracima i strucnim stozerom osvojio, ostvarivsi u dresu Rijeke ono sto nitko nikada prije nas nije osvajanjem toliko sanjanog prvenstva i kasnije duple krune. Neznam gdje cu igrati nakon Rijeke a sigurno cu jos igrati za druge klubove kao i 99% profesionalnih nogometasa jer takav je nas poziv ali znam jedno ,da cu, pljeskali mi ili mi zvizdali do zadnje minute u Rijekinom dresu davati sve od sebe kao sto sam to radio i do sada i da mi je period karijere u Rijeci sigurno najljepsi u dosadasnjoj karijeri. Ja sam igrač rijeke i ponosan sam na sve sto smo ostvarili prošle sezone i početkom ove i radujem se lijepim evropskim utakmicama i nastavku prvenstva. MG17 #ff

A post shared by Mario Gavranovic (@gavra7) on Sep 2, 2017 at 4:34am PDT