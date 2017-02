PREDSJEDNIK ATLETICA JAVNO POPLJUVAO UNITED: Izjava Enriquea Cereze odjeknula je nogometnim svijetom

Predsjednik Atletico Madrida Enrique Cerezo za španjolske je medije kazao kako je Manchester United mali klub, prenosi portal 101 Great Goals.

To je Enrique Cerezo kazao nakon poraza u polufinalu španjolskog Kupa kralja od Barcelone ukupnim rezultatom 3-2, a Engleze je to išlo zbog njihovog interesa za jednog najboljih napadača današnjice, Antoine Griezmanna. U ovom zimskom prijelaznom roku koji završava za osam dana, ime spomenutog francuskog napadača jedno je od najzanimljivijih u kontekstu promijene kluba i odlaska, u ovom slučaju, u United.

Atletico Madrid president Trolls Manchester Unitedhttps://t.co/4izxlEYow8 pic.twitter.com/LCUckMmKO0 — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 8, 2017

Hoće li Griezmann napustiti Atletico i prijeći u United?

Naime, postavlja se pitanje hoće li Griezmann napustiti Atletico Madrid i prijeći u Manchester United? Mjesecima se špekulira o budućnosti Francuza koji se stavlja u kontekst prelaska u United nakon što je proteklog ljeta Paul Pogba prešao iz Juventusa na Old Trafford u rekordnom transferu za svjetski nogomet za 105 milijuna eura odštete.



Sad se bogati United nalazi u pole positionu za Griezmanna zbog jake platežne moći. Međutim, Atletico Madrid se ne misli odreći Griezmanna bez borbe. Pa je tako u utorak nakon poraza od Barcelone u polufinalu Kupa kralja ukupnim rezultatom 3-2 predsjednik kluba Enrique Cerezo španjolskim medijima, na novinarsko pitane o interesu Uniteda za njihovog najboljeg igrača, kazao:

‘Manchester United? To je mali klub’

“Manchester United? To je mali klub”.

Pretpostavlja se kako je Enrique Cerezo, uz to da malo bocne Engleze, navedeno kazao jer su Rojiblancosi igrali posljednja dva od tri finala Lige prvaka, a Manchester United trenutno igra drugo po jačini europsko klupsko nogometno natjecanje zvano Europska liga.

Cerezo je na to dodao:

“Vjerujem u potpisane ugovore. To ide i na Simeoneov kao i na Griezmannov”.

Prokomentirao situaciju sa Sergijom Aquerom u Manchester Cityju

Antoine Griezmann ima ugovor s Atletico Madridom do kraja sezone 2020./2021. godine.

Predsjednik Atletico Madrida također je prokomentirao situaciju sa Sergijom Aquerom u Manchester Cityju jer je spomenuti sjajni napadač izgubio svoje mjesto u prvoj momčadi nakon što se građanima ukazao Gabriel Jesus koji je zabio tri pogotka u posljednje dvije ligaške utakmice (protiv West Hama jedan pogodak 1. veljače, u susretu protiv Swansea 5. veljače zabio je dva gola).

“Rekao sam na radiju kako je Aguero budala, ali on nije budala. On je jedan od najboljih nogometaša u povijesti nogometa, ali sam rekao da je glup zbog toga što je otišao iz Atletica. On je fantastičan igrač i moj dobar prijatelj i želim mu puno sreće u Manchester Cityju”.