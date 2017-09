HRVATSKI KUP: Dinamo i Osijek šesticom potopili svoje protivnike, Rijeka i Hajduk uvjerljivo do pobjede

Odigrani su prvi susreti ovogodišnjeg Hrvatskog kupa. Vodeća četvorka Prve HNL Dinamo, Rijeka, Hajduk i Osijek nije dozvolila iznenađenje u susretima 1/16-ine finala Kupa.

1. KOLO HRVATSKOG KUPA

Croatia Đakovo – Istra 1961. 0-4 kraj

Croatia Zmijavci – Slaven Belupo – 0-1 kraj

Imbriovec – Dinamo 0-6 kraj

Nehaj Senj – Osijek 0-6 kraj

Bedem Ivankovo – Lokomotiva 0-3 kraj

Rudeš – Vinogradar – odgođeno

Varaždin – Cibalia – odgođeno

Sesvete – RNK Split – 3-0 kraj

Oriolik – Hajduk 0-3 kraj

Vrbovec – Rijeka 1-3 kraj

Novigrad – Zelina 5-1 kraj

Zagora – Šibenik 0-3 kraj

Splićani su lako protiv Oriolika došli do prve pobjede u Hrvatskom kupu. Hajduk je poveo u 13. minuti golom Saida. Jandrek je ubacio s desne strane na nogu Ganca, koji sa sedam metara pogađa za vodstvo bijelih. Said je zaprijetio i u 17. minuti, Kovačević u 23., dok je prvu priliku za domaćina imao Stubičan iz slobodnog udarca u 20. minuti, ali pucao je ravno u Leticu.

Kovačević je u 30. minuti krenuo sam na golmana, zaobišao ga, ali otišao je predaleko. Dok je za domaćine još jednom zaprijetio Stubičan iz slobodnog udarca. Do kraja poluvremena Radošević je još jednom zaprijetio, a u 45. minuti zaiskrilo je na terenu pa su žute kartone dobili Nižić i Kokotović.

66 Jurić je pucao glavom s 11 metara, ali lagan je to bio plijen za Leticu #OriHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 20, 2017

U poluvremenu je ušao Teklić i odmah je u 48. minuti zakuhao pred golom domaćina: oslobodio se dvojice čuvara, ali se u trenutku udarca poskliznuo pa je loptu pokupio golman Oriolika Herceg. U posljednjih 20 minuta, Splićani su pritiskali. Prvo je Hamza pucao s 18 metara u 70. minuti preko gola, a u 72. je Bašićev udarac obranio Herceg.

48 Lijep prodor Teklića koji se oslobodio dvojice čuvara, ali se u trenutku udarca poskliznuo pa lopta odlazi u ruke Hercega #OriHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 20, 2017

U 75. je Bosančić glavom pucao preko gola. U 83. minuti Toma Bašić je povisio na 2:0. Sjajno je pogodio iz slobodnog udarca s 22 metra! Nakon toga, za konačnih 3-0 zabio je Said u samoj sudačkoj nadoknadi susreta.

45 Žute kartone zbog naguravanja dobili su Kokotović i Nižić #OriHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 20, 2017

“Modri” nisu dozvolili da im se ponovi ‘Dugo Selo’, jedna od najvećih senzacija u povijesti hrvatskog Kupa. Dinamo je u istoj rundi natjecanja 2000. godine ispao od Dugog Sela 2-3 i to nakon što je vodio 2-0 golovima Viduke i Šokote.

Dinamo je u Podravini vrlo rano poveo. Gojak je već u 3. minuti na asistenciju Hodžića nogom matirao Tizaja. Zagrepčani su očekivano dominirali u Imbriovcu, dok su nogometaši Borca svoje prigode traže kroz kontranapade.

Modri su do drugog pogotka stigli u 26. minuti. Antolić je odigrao za Fiolića koji lijepim udarcem s 20-ak metara neobranjivo pogađa suprotne rašlje za 2:0. I Borac je pokušavao stići do pogotka; Pjetri je u 29. minuti nakon kornera tukao silovito, ali Zagorac vadi loptu ispod grede…

U 29.minuti, Fiolić je povisio na 3-0 za modre. Ovo je njegov drugi gol za Dinamo ove sezone. Prvi je postigao u pobjedi Dinama nad Slaven Belupom u Maksimiru.

I Borac je pokušavao stići do pogotka. Pjetri je u 29. minuti nakon kornera tukao silovito, ali Zagorac vadi loptu ispod grede. Nogometaši Marija Cvitanovića i u drugom su poluvremenu nastavili u visokom ritmu.

Lecjaks je snažno pucao u 54. minuti, ali bez uspjeha. Ivan Fiolić u 65. minuti stigao je i do drugog pogotka na utakmici. Ovoga puta Fiolić je poentirao nakon dodavanja Hodžića. U listu strijelaca mogao se u 71. minuti upisati i Gojak, no i on je iz dobre pozicije tukao previsoko. Ubrzo je tukao Rrahmani, ali je Tizaj bio siguran.

Dinamo je i dalje napadao, htio je do kraja ispuniti zamisli svog trenera. U 84. minuti stigao do još jednog pogotka. Sada se među asistente upisao Lecjaks, a rezultat na 4-0 povisio Olmo. To nije bilo sve, u samoj završnici zablistao je mladi Alen Jurilj. Još jedan mladić iz Dinamove druge momčadi koji je u igru ušao umjesto Hodžića u 85. minuti, pa u svojih “pet minuta” postigao dva pogotka. I tako postavio konačnih 6-0. Tako je “modri vlak” protutnjao preko Imbrioveca.

Zanimljivo je bilo u Vrbovcu. Rijeka je odmah na otvaranju susreta protiv istoimenog domaćina imala problema. Vratar Sluga morao je pisati prvu obranu. A onda je krenula i Rijeka, prebacila u višu brzinu, odličan udarac Pavičića blokirala je obrana Vrbovca, a u nastavku akcije vratar Jendriš je obranio udarac Jelića. Rijeka je povela u 29. minuti. Lijepo su po lijevoj strani kombinirali Davidson i Matei, rumunjski veznjak odigrao je povratnu loptu Puljiću koji bez problema vara Jendriša.

Oggi (ore 15.30) l’impegno del #Rijeka nei sedicesimi di finale di Coppa Croaziahttps://t.co/uV1QmdGlvL pic.twitter.com/6X9cPEi9TU — La Voce del Popolo (@lavocedelpopolo) September 20, 2017

Jelić je u 44. minuti zabio za 2-0. Napadač Rijeke zabio je iz blizine, odveo Rijeku do sigurne prednosti uoči poluvremena. Domaća je momčad bila opasna u 60. minuti. Boroša je prošao Zutu i Eleza, ali njegov je pokušaj zaustavio Sluga.

U 86. minuti je Colarić postigao utješni pogodak za domaćine.

Većih problema nije imao Osijek koji je u Senju već nakon prvog poluvremena vodio protiv Nehaja 3-0. U nastavku susreta gosti su zabili još tri gola. Strijelci za goste bili su Lukić (12), Marić (26, 62, 83), Grezda (27) i Pušić (89).

Inter iz Zaprešića je pobijedio Nedelišće 6-0, Istra 1961 je u Đakovu pobijedila Croatiju 4-0, dok je Lokomotiva kao gost pobijedila Bedem Ivankovo 3-0.

Utakmice Varaždin – Cibalia, Rudeš – Vinogradar, te Gorica – GOŠK su odgođene zbog kiše i loših travnjaka. Utakmice Rudeša i Vinogradara te Gorice i GOŠK-a trebale bi se igrati 4. listopada, a novi termin utakmice u Varaždinu je 18. listopada.