POZNATI NOVINAR ZA NET.HR DEMANTIRAO PRIČU KOJA JE ZABRINULA SVE NAVIJAČE ISTRE.: ‘To su obične gluposti. Ovo je prava istina…’

Hrvatski prvoligaš koji se trenutno nalazi u najvećim problemima od svih klubova u HNL-u Istra 1961., nakratko može odahnuti. Neizvjesna financijska i organizacijska situacija posljednjih je mjeseci poprimila dramatičnu notu pa se posljedično započelo spekulirati o klupskoj budućnosti.

Prema saznanjima Regional Expressa, s osjećajem rasterećenja zaprimljena je vijest kako je Financijska agencija (FINA) zbog zakonskih obaveza zatražila da se na ročištu zakazanom za 14. ožujka utvrdi postoje li uvjeti za otvaranje klupskog stečaja nad klubom.

Dan uoči gostovanja na Rujevici kod Rijeke, regionalnog rivala kojem je u posljednjem međusobnom dvoboju uzeo bodove, istrino privremeno vodstvo zatražilo je privremeno ukidanje disciplinskih odluka Hrvatskog nogometnog saveza pa klubu odobravanjem zamolbe neće biti oduzimani bodovi u predstojećim prvenstvenim kolima.



Do 14. ožujka trebaju biti završeni pregovori

Do sredine ožujka trebaju biti završeni pregovori s potencijalnim investitorima kako bi se razriješilo klupsko financijsko klupko te nagomilana dugovanja koja su uteg u još veću provaliju. A njih na sreću svih koji vole žuto-zelenu boju – ima! Kao najozbiljniji kandidati za novoga šefa vlasničke strukture Istre 1961 spominju se Slavko Gotovac i Dieter Burdenski…

“Istra 1961. je sad dobila na vremenu. Dobila je zraka, da tako kažemo. Ali privremeno. Ako se u roku od mjesec i pol dana riješe dugovanja, najnormalnije će klub funkcionirati. Sad je dobiven rok da znaš koliko ti je još života preostalo”, kazao nam je Nenad Marjanović Fric, nekadašnji član poznate pulske punk rock grupe ‘KUD Idijoti’ a danas novinar i urednik lokalnog portala Regional Express, te dugogodišnji kroničar Istre 1961. Ako je tko upućen u zbivanja u klubu i oko njega, onda je to on…

“Ima klub te novce, kompletna potraživanja koja Istra 1961. mora platiti iznose manje od 2 milijuna eura. Iznos je bio prije puno veći, u međuvremenu su neki sporovi riješeni, neke sudske sporove je klub dobio. Palo je to na bitno manje nego što je bilo očekivano. Znači za milijun i 800 tisuća eura Istra 1961. dobiva kompletno čiste papire. Znači puno manje nego što je bila ta prvotna projekcija. Ono što veseli je to što su se napokon pojavili i potencijalni investitori. Ljudi koji su ozbiljni po tom pitanju. Što se tiče Slavka Gotovca, najozbiljnijeg potencijalnog investitora od sviju, svi su tu nekako skeptični. Bio sam s njim u društvu i meni je ostavio ok dojam. Čovjek izgleda vrlo ugodno. Nema ništa Kerumovskog u njemu. On niti u jednom trenutku nije rekao ‘ja ću to uzeti’. Na sastanku je slušao, bilježio, pisao, pitao i rekao što njega zanima oko kupovine kluba s gradonačelnikom grada Pule. Bio sam na tom sastanku, pa znam o čemu govorim”, rekao je Fric i istaknuo da za Gotovca ljudi iz Dalmacije s kojima je pričao govore kako se radi o pravom poduzetniku, ne “lažnom”, nego poduzetniku s ozbiljnim poslovnim namjerama. Ozbiljnom poslovnom čovjeku, rekli bi smo. E sad…

‘Glover nije u dobroj situaciji’

“Naravno, svi su oprezni glede njega. Ali, pustimo sad što ljudi misle o njemu, što bi mogli misliti, kakav dojam on ostavlja ovako na prvu… Najvažnije je da riješi preuzimanje dionica od Michaela Glovera koji nije u situaciji za ikakvu licitaciju, on bi klub prodao za 100 000 eura koliko je u banani. Sad bi Glover i na kraju dobio rok za riješavanje toga. Nikome od ovih koji potražuju svoje novce, i nogometaši kojima klub duguje, nije tako nešto u interesu. Uskoro će i ti nogometaši shvatiti da mogu ostati bez svega 14. ožujka. Jer, od koga će oni naplatiti potraživanja ako klub propadne, ako ga se do kraja uništi? Zlomislić, Muamer Svraka, Igor Pamić, Petar Franjić, Dario Tomić, oni su ti koji potražuju, oni vise nad tim računom. Ukoliko klub padne u stečaj, neće dobiti ništa. Piši kući propalo. Njima je u interesu da klub preživi. Navodno su Pamić i Franjić već povukli zahtjev za ovrhama. A ova trojica isto, ako bilo što žele izvući, onda će sve morati pustiti. Uglavnom, sve što se događa, sve što se do sad dogodilo, ovdje u Puli smatra se pozitivnim”, objašnjava Nenad Marjanović i osvrće se na priče kako svi živi bježe iz kluba, a kako nema pojačanja…

“To su obične gluposti i neistine. Iz direktnog svakodnevnog kontakta s trenerom Istre jako dobro znam koliko se ljudi nudi klubu. Prava istina je ta da imamo sasvim solidnu ekipu koja je već formirana. Naime, na posudbu su došli Prce iz Lazija, Zgrablić se vratio iz Cibalije, tu je ponovo i Roce, Ottochian se vratio iz Intera, Iveša, golman, vratio se iz Opatije, došao je Krznarić iz Moldavije, Antunović i Jakić došli su iz Lokomotive na posudbu, došao je i Luka Franić… Pregovara se još s Matasaom iz Osijeka i Jovičićem iz Slaven Belupa. Ali čim se malo popravi financijska situacija u klubu, sasvim je izvjesno da će u klub doći prava pojačanja. Darka Raića Sudara zovu iz čitave Europe. Evo, ova tendencija povratka nogometaša iz Istre je čisti dokaz da ljudi vole ovaj klub. Koliko znam, ovi domaći igrači pristali su igrati besplatno”, zaključio je Nenad Marjanović Fric.