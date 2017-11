POZNAT I POSLJEDNJI PUTNIK U RUSIJU: Ludnica u Peruu, reprezentacija nakon 36 godina na SP-u

Doznali smo i posljednjeg sudionika Svjetskog prvenstva u Rusiji. Peruanska nogometna reprezentacija nakon punih će 36 godina zaigrati na svjetskoj smotri.

U uzvratnoj utakmici interkontinentalnih dodatnih kvalifikacija Peru je u Limi svladao Novi Zeland s 2-0 i nakon subotnjih 0-0 u Wellingtonu osigurao plasman na SP. Peruancima će ovo biti peti nastup na SP-u i prvi nakon 1982. godine, a najveći su uspjeh napravili 1970. u Meksiku kada su dogurali do četvrtfinala u kojem su ispali od Brazila.

Mogu i bez Guerrera

Peruanci su u oglede protiv Novog Zelanda ušli bez svoga kapetana i najboljeg strijelca u povijesti Paula Guerrera, nekdašanjeg napadača Bayerna i HSV-a, koji je suspendiran zbog sumnje da je koristio doping. No, to ih nije spriječilo da dođu do sigurne pobjede, a put do nje u 28. im je minuti otvorio Jefferson Farfan svojim 23. pogotkom za reprezentaciju.





Priču je u 65. minuti zaključio Christian Ramos, zabivši iz gužve nakon kornera. Novozelanđani su nakon toga pokušavali doći do preokreta, ali u užarenoj atmosferi Lime nisu imali nikakve šanse, tako da su ostali na samo dva nastupa na SP-u u povijesti.