POVRATNIK MEĐU VATRENE PRŠTI OPTIMIZMOM: ‘Bolje sam igrao kad me Čačić nije zvao, a Hrvatska mora na SP’

Dobre igre u dresu Eintrachta čije nogometaše s klupe vodi Niko Kovač vratile su u krug hrvatske nogometne reprezentacije Antu Rebića.

Upravo je pod aktualnim trenerom, tada u funkciji izbornika Vatrenih, Rebić i odigrao posljednje minute za izabranu vrstu čiji je ponovno član pod paskom Zlatka Dalića. Bivšem izborniku Anti Čačiću njegove usluge nisu bile potrebne.

„A naravno da sam presretan zbog povratka u reprezentaciju, zaista me dugo me nije bilo ovdje. Zadnju sam utakmicu u kockastom dresu odigrao protiv Italije u Splitu, bilo je to u doba izbornika Nike Kovača koji je tada vjerovao u mene. Baš kao što vjeruje i danas. Ubrzo je na izborničku funkciju stigao Ante Čačić, a tu za mene više nije bilo mjesta“, priznaje Rebić za nogometni portal Goal i dodaje:

„Ante Čačić me nikada nije zvao niti kontaktirao na bilo kakav način. Iskreno, očekivao sam njegov poziv, makar da mi samo kaže kako me prati. Evo, lani sam u Bundesligi odigrao 30 utakmica, s Eintrachtom zaigrao i u finalu njemačkog Kupa. I priznajem tada sam očekivao da će mi se Čačić javiti. Čak bih rekao da sam lani igrao bolje nego ove sezone, samo što sada puno više zabijam.“



Sa Dalićem se već čuo:

„Prvo me nazvao Ivica Olić, poručio mi kako će me uskoro nazvati Zlatko Dalić. I bio sam presretan. Kasnije me nazvao izbornik, rekao mi da vjeruje u mene i kako ću dobiti reprezentativni poziv za Grčku. Ali, i da ćemo o svemu puno detaljnije pričati na okupljanju. Ne mogu vam opisati koliko mi je drago što se nakon dvije godine vraćam u najdraži dres, to mi je znak da sam u proteklom razdoblju stvarno dobro radio.“

Za kraj, Rebić je uvjeren da će Hrvatska izboriti SP.

„Naravno da se svi nadamo uspjehu i plasmanu u Rusiju, sve ostalo bi za sve nas bio veliki neuspjeh. Mislim da imamo strašnu generaciju; Luka je u Realu, Raketa u Barceloni, a obojica su u najboljim godinama. Perišić već godinama igra na fantastičnoj razini, tu je i neuništivi Mandžukić. Hrvatska mora u Rusiju. Imamo toliko reprezentativaca na top nivou, sve ostalo bilo bi iznenađenje. Ne znam može li se ova generacija uspoređivati i mjeriti s vatrenima, ali je stvarno nadarena i ima visoku kvalitetu.“