POVRATAK STRINIĆA U KRUG REPREZENTATIVACA: Vatreni kojeg navijači vole optuživati prokomentirao Čačića i Dalića

Više od godinu dana prošlo je otkako je Ivan Strinić odigrao posljednju utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, izabranu vrstu u kojoj je debitirao u svibnju 2010. godine pod izborničkom palicom Slavena Bilića. Čini se, ipak, da je Strinić ponovno pred oblačenjem dresa Vatrenih.

Najavio je takvo što izbornik Zlatko Dalić pobrojavši igrače koji trenutačno nisu u tom krugu, a koje će svakako pogledati. Na temu osnaživanja lijeve strane terena spomenuo je i Strinićevo ime.

DALIĆ POIMENCE NAJAVIO NOVE IGRAČE U REPREZENTACIJI I PORUČIO: ‘Ako se to dogodi, ja iste sekunde odlazim’

Nakon što se borio za minutažu u dresu Napolija, Strinić je prodisao punim plućima u redovima Sampdorije kojoj je pristupio krajem kolovoza. Dobre igre prometnule su ga među potencijalna pojačanja za poziciju lijevog beka koja je prilično tanka u redovima Hrvatske, a na tu temu Strinić za Sportske novosti kaže:



Sretan, ne i uljuljan

“Zadovoljan sam i sretan što igram u kontinuitetu, osjećam kako rastem iz utakmice u utakmicu, ali nije to još ono što mogu odigrati u punoj formi. Imam previše utakmica u nogama da toga ne bih bio svjestan. Nikako se ne bih želio uljuljati i pričati kako je sada sve super jer imam minutažu, jer igram OK i jer me izbornik nazvao. Puno je još i posla i prostora preda mnom i napravit ću sve da ga dohvatim. Tjelesno se osjećam jako dobro tako da nema nikakvih prepreka na tom putu, posebno zato što sam doista maksimalno motiviran.”

O detaljima razgovora kojeg je vodio sa izbornikom Dalićem Strinić nije želio razgovarati. Uostalom, tek treba vidjeti hoće li biti i pozvan na sljedeće okupljanje.

“Naravno da mi je drago, ali tek treba vidjeti što će biti izbornikova odluka, hoće li me pozvati ili ne. Međutim, mogu vam iskreno reći da s tim nemam problema. Ako me pozove super, ako ne, ja ću opet nastaviti svojim putem, jer trenutačno mi je najvažnije da igram u kontinuitetu i da me zdravlje služi, a sve nakon toga doći će samo po sebi.”

Spomenut je u razgovoru i bivši izbornik Dalić pod kojim je Strinić i postao ‘višak’.

‘Jači smo od Grka’

“U reprezentaciju nije lako ući, a mišljenja sam da ne bi trebalo biti tako lako ni ispasti iz nje. Međutim, to je bilo i prošlo, o tome imam svoj stav, ali što god rekao, to neće promijeniti prošlost. Stoga ću radije energiju ostaviti za budućnost”, poručio je Sampdorijin lijevi bek očito spreman za nove izazove.

Hoće li oni stići već u baražu protiv Grčke, tek treba vidjeti, a Strinić igru suparnika koji Hrvatskoj stoji na putu do Svjetskog prvenstva ovako opisuje:

“Oni su vjerni prokušanom receptu, što ima i logike, jer takav ih je stil igre odveo do naslova prvaka Europe. Naš je zadatak probiti taj bedem, što znači da će nam trebati brzi protok lopte, puno agresivnosti, puno strpljenja… Realno je ipak reći da smo mi jača reprezentacija i odigramo li optimalno, trebali bismo otići u Rusiju..”