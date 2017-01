POVRATAK NA MJESTO ZLOČINA: Sergija Ramosa čeka još jedna teška noć: ‘Vrijeđaju njega i njegovu obitelj već 12 godina’

Kapetan Real Madrida Sergio Ramos večeras se vraća na mjesto zločina, na Ramón Sánchez Pizjuán na kojem je prije tri dana brutalno izvrijeđan od strane ultrasa Seville Biris Norte.

Naime, u uzvratnoj utakmici osmine finala Kupa kralja između Seville i Reala (3-3) na Ramón Sánchez Pizjuánu, dočekan je na nož. Ramos je dijete Seville, rođen u obližnjem Camasu, a u klub je došao kao desetogodišnjak, da bi devet godina kasnije, točnije u ljeto 2005., nakon samo jedne sezone u seniorskoj momčadi, postao najskuplji španjolski tinejdžer.

Tiras un penalti a lo panenka y encima lo celebrás así. Penoso. Esta fue tu casa @SergioRamos pic.twitter.com/IMmsRy9ZMG — Amateurismo (@Sampaolixdd) January 12, 2017

S 19 godina prešao u Real Madrid u transferu vrijednom 30 milijuna eura

Nakon toga, s 19 je godina prešao u Real Madrid u transferu vrijednom 30 milijuna eura. Madriđani su mu dali četvorku velikog realovca Fernanda Hierra, time pokazajući što misle o njemu. I tu je pukla ljubav s Biris Norte. Za njih je postao izdajnikom i od tad pa do danas, svaki put mu spominju majku i vrijeđaju ga. Pokazujući mu što misle o njemu. Malo je reći da ga ne podnose. To sad već graniči s mržnom. Jer, situacija traje već godinama.



Za Biris Norte je – izdajnik

Ramos je, s druge strane, opravdao povjerenje uprave Reala. Postao je jedan od najboljih igrača kraljevskog kluba ikad, kapetan, spasitelj, sve u jednom. Ultrasi Seville, na spomen Ramosa, govore kako se radi o izdajniku. O čovjeku koji je prodao svoj grad, regiju i klub za “bezvrijedne” Realove milijune.

Svaki od njegovih povrataka u Sevillu, a u 12 godina ih je bilo puno, znači od prve minute utakmice uvrede i verbalne napade na njega sa sjevera Pizjuana, a u vrijeđanjima se spominje i njegova majka. To mu je prošli puta jako zasmetalo, pa je davajući izjavu za španjolske medije dao do znanja da mu je dosta toga.

Slavio pogodak pred navijačima Seville

Uvrijeđeni Ramos objasnio je i zašto je ovog puta, kad je u 82. minuti susreta zabio drugi pogodak Reala za 3-2, koji je on postigao iz kaznenog udarca, slavio pred sjevernom tribinom i tako isprovocirao najvatrenije pristalice Seville. To je napravio iz revolta, zato što ga već 12 godina vrijeđaju.

Ramos rijetko slavi pogodak protiv Seville. On to, u biti, ne želi raditi iz poštovanja prema klubu u kojem je igrački stasao. Iz poštovanja prema Andaluziji, a on je ipak Andalužanin što uvijek ističe i čime se ponosi. No, njemu nije jasno zašto se, kako je to istaknuo, Rakitića i Alvesa koji nisu dijeca kluba, na Ramón Sánchez Pizjuánu dočekuju kao bogove, dok se njega vrijeđa.

Novi sraz sa Sevillom

I dok on razmišlja o tome, ne dobivajući odgovor, Ramosa čeka novi sraz sa Sevillom. Ovog puta u sklopu 18. kola La Lige. Bit će to derbi kola, sraz prvoplasirane momčadi Reala i trećeplasirane Seville. Ponovno povratak na mjesto zločina. Tamo gdje ga ne vole. Španjolski dnevni sportski list Marca piše kako je Ramos u predvečerje susreta bio tih. Jako tih.

“Još mu je sve u glavi. Iako sve zna. Njemu je sve jasno. Ali još uvijek mu je sve u glavi. Ništa se nije promijenilo kod onih koji su mu jako zamjerili njegov bijeg iz Seville u bogati Real za 30 milijuna eura. Kapetan Real Madrida zna da će na Ramón Sánchez Pizjuánu imati još jednu tešku noć. Da će ga vrijeđati. Ali ne uzbuđuje se zbog toga. Ne uznemirava ga baš ta situacija previše. Miran je”, piše Marca i dodaje kako su Ramosu jako zasmetale uvrede u četvrtak. Ovog puta više nego ikad.

‘Ramos ne žali za ničim’

“Ramos ne žali za ničim. Niti što je napustio Sevillu i prešao u Real, kao niti to što je u četvrtak slavio pogodak pred Biris Norte. Jer, oni vrijeđaju njega i njegovu obitelj sad već 12 godina. A on takve stvari ne zaboravlja. Niti ih razumije. Drugačija je stvar s ‘običnim’ navijačima Seville, koje još uvijek smatra svojima i koji njega smatraju svojima”, ističe novinar Marce Jose Felix Diaz i otkriva kako je Ramos od incidenta odradio dva treninga i kako trener Los Blancosa Zidane nije dobio dojam da je pod stresom, da neće moći nastupiti u nedjelju navečer u Sevilli. Hoće i počet će susret u prvih 11 kao kapetan Reala.

Susret Seville i Real Madrida na rasporedu je od 20 i 45.