POTRESI U REALU: Ronaldo optužio Zidanea za debakl u Kataloniji?! Perez već ima popis trenerskih želja

Ako ćemo vjerovati pisanju katalonskog Diario Gola, medija inače sklonom senzacijama, najbolji nogometaš svijeta za 2017. godinu Cristiano Ronaldo okrivio je trenera Reala Zinedine Zidanea za poraz u katalonskoj Gironi 2-1.

Katastrofa Reala u posljednjoj ligaškoj utakmici u Gironi, središtu katalonske pobune, gradu u kojem su među prvima skinuli španjolske zastave, u kojoj je, kako Diario Gol ističe, Zinedine Zidane ostavio loš dojam u obliku svojih taktičkih zamisli, upalila je alarm u svlačionici Madriđana.

Jedan od onih koji su povisili glas i prstom uperili u krivca je, ni više, ni manje nego Cristiano Ronaldo. Diario Gol napominje kako je Portugalac jasno dao do znanja tko snosi najveću odgovornost za debakl u Gironi. Za Ronalda je, navodno, jedini krivac Zidane. Portugalac je, pišu Katalonci, jasno dao do znanja kako Zidane ne zna reagirati u situacijama u kojima je potrebno ispraviti stvari u igri, pravovremeno reagirati i kako je to opasno za interese Reala.

Ronaldo je navodno ukazao i na probleme Zidanea istaknuvši kako Francuz ne zna čitati igru i ono što je još bitnije, pod njegovom trenerskom palicom igra Madriđana je predvidljiva. Girona je pokazala kako igra kraljeva ima slabosti, a predsjednik Reala Florentino Perez navodno je to također primjetio i sad ima listu s imenima na kojima se nalaze moguće trenerske zamjene na klupi Reala. Teško je vjerovati koliko ova “priča prije vodu”, ako se uzme u obzir da su svi igrači Reala apsolutno uz svog trenera, a Ronaldo i Zidane imaju dobar odnos.

Također, Zidane je s Realom ostvario sjajne rezultate, samo su prošle godine kraljevi osvojili dvostruku “veliku” krunu (Liga prvaka, Primera), a upravo pod njegovim vodstvom Real je postao prva momčad u povijesti koja je vezala dva naslova Lige prvaka.