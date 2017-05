POTRESI U DINAMU: Najtalentiraniji igrač više ne želi igrati za klub! Misterij u Maksimirskoj 128 se nastavlja

Ante Ćorić više ne želi igrati za Dinamo.

Vijest je to koja je poput bombe odjeknula modrim simpatizerskim pukom, hrvatskom javnošću i koja je šokirala zagrebački klub i trenera Ivajla Peteva koji je kazao kako tako nešto nikad nije doživio.

Problemi na relaciji Petev – Ćorić

Ćorić je uoči derbija protiv Rijeke (5-2 za modre) u posljednjem 36. kolu HNL-a Petevu kazao kako ne želi igrati utakmicu, kao niti finale Kupa protiv Rijeke. Nije tajna da su Petev i Ćorić imali problema u svojem odnosu ove sezone. Ćorića je smetalo što nema konstantu u igri, a Petev je još na to Ćorića, kad ga je stavio u igru, koristio na drugačijoj poziciji.

Neki glasovi su prije utakmice kazivali da se Ćorić požalio na bolove u leđima. No, jasno je kako to nije istina. Trenirao je cijeli tjedan, a kad je stigla utakmica, evo opet bolova i Ćorić ne može igrati.

Stoga, u klubu znaju kako je njegova prodaja najbolje rješenje u ovoj situaciji. Zbog svih tih stalnih sukoba i nezadovoljstva koje je iskazivao Ćorić, nema smisla držati ga u svlačionici jer generira negativne vibracije.

Interes pokazuje Sampdorija

Iako Ante Ćorić kod trenera Ivajla Peteva nije standardni član udarnih 11, Ćorić se i dalje nalazi u fokusu klubova diljem Europe. Trenutno, najveći interes za njega pokazuje talijanska Sampdorija i vode se vrlo ozbiljni razgovori na tu temu.

Međutim, u Maksimiru se za Antu Ćorića očekuju ponude još nekih klubova, jer javlja se još zainteresiranih. To što još nema službenih ponuda, ne znači baš ništa, one ionako stižu kad su poslovi već pri kraju, kad se trebaju dogovoriti još samo neki detalji. No, definitivno, priča Ante Ćorića u Dinamu se lagano približava svome kraju.