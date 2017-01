POTPUNI PREOKRET, KALINIĆ ODBIO KINEZE: ‘Htjeli su me se riješiti, velik je bio pritisak da me se proda’

Sapunica koja je trajala mjesec dana napokon je završena i to s neočekivanim epilogom. Hrvatski nogometaš Nikola Kalinić (29) ne ide u Kinu i ostaje član Fiorentine.

Talijanski su mediji u četvrtak objavili kako je sve gotovo i kako je Kalinić pristao otići u Tianjin Quanjian. Kineski klub navodno je bio spreman platiti oko 40 milijuna eura odštete, a hrvatski bi napadač imao godišnju plaću između deset i 12 milijuna eura.

‘Kao da su me gurali u Kinu’

No, dan kasnije je uslijedio potpuni preokret. Kalinić je u razgovoru za Sportske novosti otkrio kako ostaje u Fiorentini te kako se ni u jednom trenutku nije opredijelio za Kinu.



“Bio je veliki pritisak ovih dana da me se proda, osjećao sam se kao da me guraju u Kinu. Ne klub, nego novinari i uopće javnost, koji su napravili takvu atmosferu. Kao da su me se htjeli riješiti. Ja niti u jednom trenutku nikome nisam rekao da bih rado otišao. Jasno je da sam malo razmislio kad sam vidio ponudu, međutim nisam se u niti jednom času opredijelio za Kinu”, poručio je Kalinić.

Ostaje u reprezentaciji

Naš se napadač tako opredijelio i za budućnost u hrvatskoj reprezentaciji. Iako to nije izravno rekao, izbornik Ante Čačić je dao naslutiti da bi Kalinić mogao ispasti iz reprezentacije ukoliko ode u daleku Kinu i u ligu koja je daleko od ozbiljne razine.

Kalinić je ove sezone u 26 nastupa za Fiorentinu postigao 13 pogodaka.