POTPUNA LUDNICA U BARCELONI: Bivši šef se od sreće usred noći bacio u more

Spektakularni preokret i plasman u četvrtfinale Lige prvaka izazvao je neviđenu euforiju među navijačima Barcelone.

Sreću nije mogao sakriti ni bivši predsjednik katalonskog diva Joan Gaspart (72) koji se u deliriju bacio u more na najpoznatijoj gradskoj plaži Barceloneti. Temperature su trenutno daleko od idelanih za kupanje, ali Gasparta to nije zaustavilo da se s nekoliko prijatelja oko ponoći baci u more.

‘Eksplodirao sam od sreće’

“Eksplodirao sam od sreće i nisam mogao ne ispuniti obećanje”, rekao je Gaspart jutro nakon što je Barcelona u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka pregazila PSG sa 6-1 i tako nadoknadila zaostatak 0-4.

Gaspar a la Barceloneta right now pic.twitter.com/0MAQQqMm0U — Burkminster (@Burkminster) March 8, 2017

Gaspart je obećanje da će se okupati dao nakon teškog debakla na Parku prinčeva, a vjerojatno tada ni sam nije slutio da će doista završiti u moru. Nije mu to, međutim, prvi put da je završio u vodi. Kad je Barcelona 1992. u Londonu prvi put postala europski prvak, od sreće se bacio u Temzu.