POTENCIJALNO NAJSKUPLJE POJAČANJE U POVIJESTI DINAMA: Brazilac objasnio zašto odlazi iz Maksimira

Today I finish my cycle here at Dinamo Zagreb, I would like to thank all those who work at the club for the affection they have had for me in these 6 months, the board, the football team, my team mates, the fans that since I came to Zagreb give me full support, To the people of Zagreb who are very welcoming and polite, and unfortunately I did not have many chances that to show my football, this was a choice of the former coach who made it very clear, I was very well adapted to everything, but this is Football. Stay here my affection and thanks to all, from the day I arrived until yesterday that was my last day I gave my best this do not have doubts, I leave with my head held high that is the most important! A heartfelt hug to every person who is a part of and loves the Dinamo club, may God bless them always! Hoje se encerra meu ciclo aqui no Dinamo Zagreb, queria agradecer a todos que trabalham no clube pelo carinho que tiveram por mim nestes 6 meses, diretoria, equipe do futebol, meus companheiros de equipe, aos torcedores que desde que cheguei me deram total apoio, ao povo de Zagreb que é muito acolhedor e educado, enfim, infelizmente não tive muitas chances para mostrar o meu futebol , isso foi uma escolha do antigo treinador que isso fique bem claro, e respeito a decisão dele, eu estava muito bem adaptado a tudo, mas são coisas do futebol. Fica aqui o meu carinho e agradecimento a todos, desde o dia que cheguei até ontem que foi meu último dia eu dei o meu melhor isso não tenham dúvidas, saio de cabeça erguida que é o mais importante! Um abraço de coração a cada pessoa que faz parte e ama o clube Dinamo, que Deus os abençoe sempre!

