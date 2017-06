PORUKA ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA: Milanov direktor bio je jasan u odgovoru na pitanje što će se dogoditi sa Donnarummom

Vjerojatno najbolji mladi nogometni golman svijeta, 18-godišnji Gianluigi Donnarumma ne izlazi iz fokusa svjetskih medija nakon što je odbio produljenje ugovora s Milanom, klubom koji ga je igrački oformio i dao mu šansu među profesionalcima.

Očitovao se po tom pitanju i vrh tog talijanskog kluba.

“Savršeno je legitimno za igrača da odluči, na kraju svojeg ugovora, želi li napustiti momčad ili ne. No, zbog jedne stvari ipak ostaje gorak okus u ustima. A to je da bi legitimitet uvijek trebao ići zajedno s etikom. Etika je ključna u nogomet, posebice kada govorimo o igračima kao što je Gigio. O igračima koji su postali to što jesu zahvaljujući okruženju u kojem su se našli”, kaže Milanov direktor Marco Fassone, a prenosi portal Goal, i nastavlja objašnjavati:

“On je sin AC Milana. On je sjajan čovjek, koji je postao jedan od najboljih svjetskih golmana zato što je klub njemu i njegovoj obitelji omogućio najbolje moguće uvjete kako bi uspio. Zbog toga što je dobio povjerenje dva trenera koja su ga vodila. Zbog svih tih razloga, kada god treba donijeti ovako važnu odluku, treba to učiniti bez da se klub stjera u kut. Ne smijemo se staviti u poziciju gdje netko vrši silu nad nama. Otkupna klauzula je mogla biti stavljena i ugovor je mogao biti produžen. Igrač mi je nakon toga mogao reći: ‘Želim otići, započeti novo poglavlje u karijeri. Vrijedim toliko i toliko’. Sve bi se zapisalo ugovorom i ako je neki drugi klub voljan ponuditi koliko igrač vrijedi, onda bi taj isti igrač otišao zadovoljan. Ja bih još uvijek bio vrlo nezadovoljan jer gubim igrača, ali barem bih imao novac. Treba i te stvari uzeti u obzir.”

Potom je poentirao:

“Ako Donnarumma želi otići, može to napraviti na kraju sezone 2017/18. Mi smo sada otvoreni za sve ponude za njega. Ja ću ih sve uzeti u obzir i analizirati, ali mi smo bili jasni i prema njemu i prema navijačima – Donnarumma ostaje u klubu! Ako ga ijedan klub želi morat će platiti onoliko koliko vrijedi. U suprotnom, Donnarumma ostaje cijelu sezonu i na kraju će moći odlučiti što želi.”