MOGU LI VATRENI IZBORITI SP: Anketa Net.hr-a otkrila što Hrvati misle, rezultati bi vas mogli iznenaditi

Pesimizam vlada u krugovima navijača hrvatske nogometne reprezentacije po pitanju plasmana na Svjetsko prvenstvo. Malo je onih koji vjeruju da će Hrvatska zaigrati u Rusiji, a više od 50 posto ispitanih uvjereno je da će Vatreni i u ponedjeljak upisati poraz od Ukrajine.

U subotu smo oko 14:30 sati objavili anketu s pitanjem ‘Hoće li se Hrvatska plasirati na Svjetsko prvenstvo?’, 24 sata kasnije objavljujemo i rezultate.

[ANKETA] ČAČIĆ JE PROŠLOST, NA KLUPU SJEDA DALIĆ: Može li novi izbornik spasiti Vatrene od debakla i odvesti ih u Rusiju?

Bila su ponuđena četiri moguća odgovora, a najmanje od 820 vas koji ste odgovorili na upit smatra da će Hrvatska do SP-a doći pobjedom protiv Ukrajine. Točnije, tu opciju zagovara tek 2,8 posto onih koji su na pitanje odgovorili, odnosno njih ukupno 23. Nešto vas je više uvjerenih da će do Mundijala Vatreni doći kroz dodatne kvalifikacije, što je opcija za koju vas se odlučilo 29.51 posto, to jest 242. Neodlučnih i(li) indiferentnih bilo je 14,76 posto, dok uvjerenih da će hrvatski nogometaši svjetsku smotru pratiti putem TV-prijemnika ima više od polovice.



Ukupno 434 glasača, odnosno 52,93 posto odabralo je tu opciju i pokazalo kako nemaju povjerenja u ono što mogu pružiti (ali i ne pružaju u reprezentativnom dresu) aduti Real Madrida, Barcelone, Juventusa, Atletica, Monaca, Intera… u dresu reprezentacije.