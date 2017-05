PONUDA KOJA SE NE MOŽE ODBITI: Najbolji strijelac Bundeslige seli u PSG i postaje jedan od najplaćenijih napadača svijeta

Pierre-Emerick Aubameyang, sjajni napadač nogometne reprezentacije Gabona, trebao bi u ovom prijelaznom roku napustiti Borussiju Dortmund i pronaći novo odredište za nastavak karijere.

Spominjao se najbolji strijelac njemačke Bundeslige u kontekstu mnogih najjačih europskih klubova, no čini se da je ponuda Paris Saint-Germaina ona koju će on teško odbiti, no tek treba vidjeti što će reći klub za koji je ugovorno vezan do kraja lipnja 2020. teško odbiti.

Naime, pariški velikan kojeg je Monaco ove sezone skinuo s trona u francuskom prvenstvu, spreman je Aubameyangu ponuditi 14 milijuna eura godišnjih primanja.

Nakon više godina igranja po Francuskoj Aubameynag je u Dortmund stigao 2013. godine. U 189 utakmica za klub postigao je 120 pogodaka uz 33 asistencije.