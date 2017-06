POMOGNITE NIKOLI I SVIMA OBOLJELIMA: Varaždinci u petak organiziraju upis u registar darivatelja matičnih stanica

Zaklada Ana Rukavina i NK Varaždin u petak će provesti akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akciju je potaknula teška bolest bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Nikole Pokrivača.

Nekadašnji igrač Varteksa, Dinama, Monaca, Red Bull Salzburga, Intera, Rijeke i Šahter Karagandija vodi tešku bitku posljednje dvije godine. U kolovozu 2015. je obolio od klasičnog Hodgkinova limfoma,a poslije uspješnog liječenja u veljači prošle godine potpisao je za Slaven Belupo. Međutim, u kolovozu se bolest vratila, Pokrivač je morao na kemoterapije i autolognu transplantaciju matičnih stanica (sam sebi donirao stanice). I drugi je put pobijedio bolest i u siječnju se vratio u Slaven Belupo, ali u svibnju je opet saznao strašnu vijest – teška se bolest još jednom vratila.

ŽIVOTNA DRAMA BIVŠEG VATRENOG: Teška bolest mu se još jednom vratila, hitno traži podudarnog donora

Upis u Varaždinu i Svetom Martinu na Muri

Nikola je sada opet u fazi dobivanja kemoterapije i potrebna mu je još jedna transplantacija od pogodnog darivatelja. U krugu obitelji ga nije uspio pronaći tako da je u potrazi za podudarnim donorom. U petak će se stoga održati spomenuta akcija u prostorijama NK Varaždina (bivši Varteks) i u Nikolinom rodnom Svetom Martinu na Muri, a i Dinamo je pozvao sve koji se žele tipizirati kao podudarni donatori da to urade u Zakladi Ana Rukavina ili u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu.



Naš bivši igrač Nikola Pokrivač treba pomoć u borbi protiv limfoma! Tipiziranje podudarnih donatora: https://t.co/3L6UIKh1PL 🙏🏻 #hrvatska pic.twitter.com/fmcLP7Zxnn — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 6, 2017

“Ove akcije upisa u registar Zaklada Ana Rukavina organizira potaknuta teškom životnom pričom našeg nogometnog reprezentativca, 31-godišnjeg Nikole Pokrivača, oboljelog od Hodgkinovog limfoma, kojem je za liječenje potrebna transplantacija koštane srži, ali i za sve oboljele osobe diljem svijeta u potrazi za podudarnim darivateljem. Akcija u Varaždinu održat će se na Gradskom stadionu NK Varaždina (Zagrebačka 94) od 10 do 12 sati, a u Nikolinom rodnom Svetom Martinu na Muri od 15.30 do 17.30 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7). Svi zdravi građani od 18 do 40 godina starosti mogu se upisati u Hrvatski registar. Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije te bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta”, stoji u priopćenju Zaklade Ana Rukavina.