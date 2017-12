POLICIJA PRETRESLA SOBE HRVATSKIH HULIGANA: Pronađena detaljna uputstva za krvavi obračun u Beogradu

Uputstva će biti dostavljena tužiteljstvu i koristit će se kao dokaz u procesu protiv šestorice Splićana koji su sudjelovali u izgredima.

Srpska policija pretresla je u srijedu sobe u beogradskom hotelu Zira u kojem su odsjeli hrvatski huligani koji su prošli tjedan sudjelovali u neredima na utakmici Partizan – Crvena zvezda. Kako je objavio Kurir, u jednoj od soba pronađena su detaljna uputstva huliganima za scenarij kaosa na stadionu u Humskoj.

“U pismu je jedan od petorice osumnjičenih huligana napisao detaljne upute kako da se odvojeno kreću od centra grada do stadiona. U pismu koje je pronađeno u hotelskoj sobi, on im objašnjava koje linije gradskog prijevoza da koriste, gdje da presjedaju i kojim putem da se kreću da bi došli do Humske”, otkrio je izvor Kuriru.

‘Ne idite svojim automobilima do stadiona’

Uputstva će biti dostavljena tužiteljstvu i koristit će se kao dokaz u procesu protiv šestorice Splićana koji su sudjelovali u izgredima.

“Ovo pismo pokazuje da je incident bio planiran jer onaj tko je organizirao dolazak navijača iz Splita u Beograd sugerira im i da se nikako ne kreću svojim automobilima prema stadionu jer će zbog hrvatskih registarskih tablica biti previše uočljivi”, dodao je Kurirov sugovornik.

Ranije je policija u jednoj od soba navodno pronašla i pismo jednog od huligana koje je napisao djevojci i u kojem je izrazio strah za vlastiti život zbog gluposti u koju se upuštao. On se zajedno s još petoricom Hrvata nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu, svima je određeno 30 dana pritvora zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo nasilnog ponašanja na sportskoj priredbi, a budući da je riječ o organiziranoj skupini, prema Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama prijeti ima kazna od dvije do 12 godina zatvora.