POLA EUROPE POLUDJELO ZA VATRENIM: Kovačićeva teška situacija golica maštu europskim velikanima

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić na radaru je nekoliko europskih klubova.

Madridski As u srijedu na svojem portalu javlja kako je Kovačić Ispao iz kombinacija Zinedine Zidanea. Kad to kažemo, mislimo na to da više nije član udarnih 11 Reala, iako je Kova do sad skupio 1642 minute u dresu Los Blancosa (više i od Isca, Morate i Jamesa), a najviše je igrao u periodu kad u momčadi nije bilo Luke Modrića zbog ozljede.

Španjolski mediji pišu i o teškoj situaciji Kovačića u kojoj se on našao. Krajem 2016. godine Kovačić je uživao u najboljem razdoblju otkako je stigao u klub. Započeo je i odigrao izvrsno u važnim susretima kao onima protiv Barcelone i Atletica. Unatoč tomu, ulaskom u novu godinu stvari su se promijenile.





Jedan od razloga tomu je Casemirov oporavak od ozljede, ali ponajviše promjene u sastavu koje je uveo Zidane. Točnije, Francuz u posljednje vrijeme preferira Isca i Jamesa Rodrigueza. Dvojac je bio na izlaznim vratima, ali Zidane sada želi da njegova momčad igra puno aktivnije s loptom u posjedu.

Real igra puno bolje s napadački orijentiranim dvojcem nego s Kovačićem. Iako je ove sezone ostavio traga posljednjih tjedana se muči kako bi ostao na prošlogodišnjoj razini. Sve navedeno šansa je nekim europskim klubovima da u svoje redove dovedu talentiranog hrvatskog veznjaka.

Pa je tako Kovačić, prema pisanju As-a, želja Tottenhama, Milana i Napolija. Talijanski Corriere dello Sport izvještava kako je Napoli još prošlog ljeta htio dovesti Kovačića, ali su se na kraju ipak odlučili za njegovog reprezentativnog suigrača Marka Roga koji se i nije naigrao u Napulju. Međutim, As zaključuje kako, unatoč tome što ima zainteresiranih, Real se Kovačića ne misli odreći.