POKER ASOVA RADI ČUDA PO EUROPI: Hrvatski treneri su pravi hit, čak četvorica gledaju konkurenciju s vrha ljestvice

U sjeni događaja oko reprezentacije koja s novim izbornikom kroz dodatne kvalifikacije lovi plasman na Svjetsko prvenstvo, u sjeni Slavena Bilića koji se muči u Premier ligi sa svojim West Hamom, pa i Nike Kovača kojem ide vrlo dobro u Eintrachtu iz Frankfurta, četvorica hrvatskih trenera rade sjajan posao u četiri različite europske lige. Svi su sa svojim momčadima trenutno na prvom mjestu.

Igor Tudor je na čelu jake turske Super lige, Ivan Leko je nezaustavljiv u Belgiji, Nenad Bjelica je sa svojim nogometašima u vodstvu u Poljskoj, a Igor Bišćan gleda s vrha slovenske lige. Zanimljivo je da su Tudor, Leko i Bišćan vršnjaci, svi imaju po 39 godina i predstavljaju novi mladi i talentirani val hrvatskih trenera, dok je Bjelica s 46 godina nešto iskusniji u ovom poslu.

Riješio se isluženih i problematičnih

Tudorova je priča posebno zanimljiva. Na klupu diva iz Istanbula, najtrofejnijeg turskog kluba, došao je u veljači iz Karabükspora, zamijenivši neuspješnog Nizozemca Jana Oldea Riekerinka. Tudorov početak nije bio nimalo uvjerljiv, a Galatasaray je okončao sezonu na četvrtom mjestu, daleko od željenog plasmana u Ligu prvaka.

Novi se šok dogodio u srpnju kada je Galatasaray u 2. pretkolu Europske lige ispao od malo poznatog švedskog Östersundsa i zapravo je pravo čudo kako je Tudor u tom trenutku sačuvao posao. Temperamentni Turci smjenjuju trenere i za puno manje ‘grijehe’, ali ovaj se put strpljenje čelnika Galate pokazalo dobitnom kombinacijom.



Tudor je odlučio srediti svlačionicu po svome guštu, riješio se isluženih zvijezda Lukasa Podolskog i Wesleyja Sneijdera, kao i mladog, ali problematičnog Brume. Pojačao je, pak, momčad Sofianeom Feghoulijem iz Bilićeva West Hama, Fernandom iz Manchester Cityja, Younesom Belhandom iz kijevskog Dinama i Bafetimbijem Gomisom iz Swanseaja te krenuo u nezaustavljiv pohod. Poslije devet je kola Galatasaray uvjerljivo prvi na ljestvici, ima šest bodova više od najbližeg pratitelja Göztepea i čak osam od najvećih rivala Fenerbahçea i Beşiktaşa. Nema više zamjerki na njegov rad, nema kritika čak ni kad na teren izvede momčad bez ijednog Turčina u udarnih 11 kao što se to nedavno dogodilo. Tudor je u velikom naletu i čini se da bi Galatasaray, nakon dvije godine vladavine Beşiktaşa, ponovno mogao na turski tron.

Napadački i atraktivan nogomet

Ivan Leko je pravi hit u belgijskoj ligi koja je posljednjih godina proizvela zvijezde poput Kevina de Bruynea, Romelua Lukakua, Thibauta Courtoisa, Driesa Mertensa… Leko je samostalno vodio Oud-Heverlee Leuven i Sint-Truiden, bio je i pomoćnik Tudoru u PAOK-u, a pravu je priliku napokon dočekao ovo ljeto kada je dobio poziv iz Club Bruggea, 14-erostrukog belgijskog prvaka i kluba u kojem je proveo dio igračke karijere.

Leko je u ruke dobio prilično mladu momčad s kojom je ubrzo počeo raditi čuda. Uoči 12. je kola imao velikih osam bodova prednosti pred Charleroijem i čak 12 pred aktualnim prvakom Anderlechtom. Momčad mu igra izrazito napadački i atraktivan nogomet, postigla je u 11 kola 26 pogodaka i ima gol-razliku +17. Vjerojatno ni sami čelnici kluba nisu očekivali da će s mladim hrvatskim stručnjakom momčad doživjeti takav uzlet.

Kiks u Europskoj ligi ga nije pokolebao

Nenad Bjelica se kao trener počeo dokazivati u Austriji gdje je posebno uspješan bio na klupi Wolfsbergera, kluba koji je u sezoni 2011/12 prvi put u povijesti uveo u prvu ligu, a sezonu potom je okončao na visokom petom mjestu. Bila mu je to ulaznica za bečku Austriju, nakon toga je radio i u talijanskom drugoligašu Speziji, a od ljeta prošle godine je u Lechu iz Poznanja. Prošlu je sezonu okončao na trećem mjestu, a trenutno je na čelu ljestvice s istim brojem bodova kao i Gornik Zabrze i Zaglebie Lubin.

Igor Bišćan ima najmanje trenerskog iskustva od navedene četvorice, ali mu karijera također ide uzlaznom putanjom. Prošle je sezone uveo Rudeš u prvoligaško društvo po prvi put u klupskoj povijesti, a to mu je otvorilo vrata ljubljanske Olimpije. Doživio je to Bišćan kao korak naprijed u karijeri, prihvatio izazov i zasad mu ide sjajno. Istina, krenuo je prilično velikim kiksom kao i Tudor, ispao je već u 1. pretkolu Europske lige od finskog VPS-a, ali to ga nije pokolebalo.

Posložio je momčad i poslije 13 kola slovenskog prvenstva nema na kontu nijedan poraz (deset pobjeda i tri remija) i vodi na ljestvici s dva boda prednosti pred Mariborom koji je osvojio šest od posljednjih sedam naslova. Bivši je Dinamov kapetan studiozan, očito zna što radi i nastavi li ovako, ima dobre šanse da si uskoro osigura angažman u još većem klubu i jačoj ligi.