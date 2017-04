NA TRIBINAMA RUJEVICE MOGLO BI DOĆI DO – KAOSA: Pojavila se priča zbog koje su policija i Armada na nogama

Pojavila se neprovjerena priča da su pojedinci iz frakcije ‘navijača’ Dinama bliske Zdravku Mamiću, tzv. ‘plaćenici’, došli do ulaznica za domaću tribinu stadiona Rujevica kako bi prisustvovali derbiju Rijeke i Dinama.

Teško da se ti i takvi mogu nazvati navijačima, ako se uzme u obzir da su okrenuli leđa grupi Bad Blue Boys i prešli na Mamićevu stranu samo i isključivo iz vlastitog interesa, vođeni ljubavi prema novcu.

I kao takvi nisu više poželjni niti u grupi BBB, a njihov lik i djelo omražen je i kod pripadnika ostalih navijačkih grupa u Hrvatskoj jer su povrijedili navijački kodeks i prodali se čovjeku koji je na hrvatskoj navijačkoj sceni okarakteriziran kao “najveće zlo hrvatskog nogometa”, kako hrvatski ultrasi ističu.





Postoji strah od neželjenih scena na tribinama Rujevice

Upravo zbog navedenog, kao i zbog toga što navijaju za Dinamo, postoji strah od neželjenih scena na tribinama Rujevice ako bi se Mamićevi simpatizeri našli na domaćoj tribini. Jer, teško mogu u gostujući kavez koji je rasprodan i u kojem će se naći 400 Boysa, mogli bi biti napadnuti. Tu neprovjerenu informaciju oko dolaska “Mamićevaca” na domaću tribinu prokomentirao je glasnogovornik kluba Denis Povh.

“Ne bih to komentirao, ali svjesni smo da će naši protivnici, kojih ima jako puno u Hrvatskoj, čekati naš krivi korak i napraviti sve da nas dobiju za zelenim stolom ako već ne mogu na travnjaku. Apeliramo stoga na navijače da im ne daju povoda za reakciju”, kazao je Povh za Novi list i osvrnuo se na atmosferu koja će sutra vladati na Rujevici. Naime, ulaznice za ovu utakmicu godine, kako su je prozvali hrvatski mediji jer se radi o odlučujućem srazu u borbi za naslov prvaka Hrvatske između Rijeke i Dinama, rasprodane su za svega sat i pol vremena.

Vlada veliki interes za utakmicu

“S obzirom na to da vlada veliki interes za utakmicu, možemo samo žaliti što nije moguće ovu utakmicu odigrati na Kantridi. Pozivamo sve one sretnike koji su uspjeli doći do ulaznice da odrade svoj navijački posao. Svaki navijač koji dođe mora, kao i igrači na terenu, dati sve od sebe na tribinama. Ne trebaju nam na tribinama stručni komentatori poput Joška Jeličića i sličnih već navijači koji će bodriti svoju ekipu. Imamo najave da će utakmica biti pod velikom prismotrom i gotovo na razini utakmice Hrvatska – Ukrajina. Ovo je možda utakmica svih utakmica za nas, možda na razini one protiv Osijeka 1999. godine s time da smo uvjereni da će ova završiti drugačije. Jer je ovo sezona u kojoj će Rijeka osvojiti naslov prvaka”, izjavio je Povh.