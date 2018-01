POJAVILA SE DOSAD NEOBJAVLJENA SNIMKA ISPREBIJANIH SPLIĆANA: ‘Jeste li vi Cigani? Odakle si ti legendo?’

U javnosti se pojavila nova snimka hrvatskih državljana koji su sudjelovali u neredima na stadionu Partizana. Ova je snimka iz unutrašnjosti stadiona.

Pojavila se snimka iz unutrašnjosti stadiona Partizana nakon brutalne tučnjave na derbiju Partizana i Crvene Zvezde (1-1) odigranom prije 20 dana, koja je odjeknula regijom zbog prisustvovanja u tučnjavi frakcija Grobara šestorice hrvatskih državljana.

Srpski Telegraf objavio je snimku na kojoj se vide ozljeđena lica uhićenih Hrvata.

“Neki su bili toliko krvavi i unakaženi da bi ih i najbliži prijatelji i članovi obitelji teško uspjeli prepoznati”, piše Telegraf. Na snimci se vidi kako pripadnici srpske Žandarmerije uopće ne znaju tko su uhićeni huligani.



Jedan policajac, čuje se na snimci, pita jednog od uhićenih:

“Jeste li vi Cigani (Delije)?”.

Njegov kolega, pak, pita drugog uhićenika “odakle si ti legendo?”.

On mu odgovara:

“Iz Karlovca”.

Šestorica hrvatskih državljana, koja su proteklog mjeseca u Beogradu, za vrijeme derbija između Partizana i Crvene zvezde sudjelovala u neredima na jugu stadiona Partizana, u međusobnom sukobu frakcija Grobara za prevlast na tribini, bit će zadržani u pritvoru na 30 dana.

Tajnica suda Tanja Koljenčić Milenković pojasnila je da je sudac protiv osumnjičenih odredio mjesec dana pritvora zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i uznemiravanja javnosti. Nevezano uz novčane cifre koje se često spominju u medijima (10.000 eura, 8.000 eura, 100 eura), našim državljanima sada prijeti drakonska zatvorska kazna. Šestorici Splićana prijeti osuđivanje za kazneno djelo ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’.

Za to mogu dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe. Jer je u pitanju organizacija djela, što je najgora stavka u djelu. Ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.