POJAČAN NADZOR KVALIFIKACIJSKE UTAKMICE PROTIV GRČKE: Preprodavači ulaznica će biti dodatno nadgledani i procesuirani

Zagrebačka policija najavila je uoči nogometne utakmice između Hrvatske i Grčke da će poduzeti pojačane mjere osiguranja u zonama stadiona Maksimir i šireg gradskog područja pri čemu će snimati i fotografirati prostor stadiona, njegovu užu zonu i ostala javna okupljališta navijača.

JEDNA ĆE TRADICIJA OVAJ TJEDAN PASTI: Hrvatska nikad nije ispala u dodatnim kvalifikacijama, ali stopostotna je i Grčka

PROTIV GRKA JE UVIJEK BILO PAKLENO: Šest utakmica i samo jedna pobjeda Hrvatske! Prisjetite se kako su izgledali ti dvoboji

Građane je pozvala da poštuju smjernice, upozorenja i zapovjedi policijskih službenika, zaštitara, redara bilo da je riječ o sigurnosnim mjerama ili prometu koji će se po potrebi preusmjeravati na prilaznim pravcima stadiona Maksimir. Najavili su i da će preprodavače ulaznica ili sve koji ih “stavljaju u opticaj na nedozvoljeni način” pojačano nadzirati i procesuirati.



Posjetitelje i navijače policija je pozvala da se prije utakmice, na stadionu za vrijeme odigravanja utakmice i nakon utakmice ponašaju fer, korektno i sportski kako bi utakmica prošla u primjernom ozračju vrhunskog sportskog događaja.

Ulazi otvoreni od 18:45

Utakmica između reprezentacija Hrvatske i Grčke u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji odigrat će se u četvrtak s početkom u 20,45 sati, a ulazi za gledatelje otvaraju se u 18,45 sati. Policija navodi da je uputno što ranije doći na stadion zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati radi onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta na stadiona.

Navijače poziva da u zonu stadiona te ostale prostore ne donose pirotehnička sredstva, sredstva pogodna za napad i ozljeđivanje, transparente i znakovlje neprimjerenog sadržaja te alkoholna pića, a bezalkoholna pića ne nose u staklenim bocama. Na stadion se neće moći unositi kišobrani, upaljači, plastične boce i drugi kruti predmeti te torbe i ruksaci.

Zabrane prometovanja i parkiranja

S obzirom na ograničen broj parkirnih mjesta u zoni stadiona Maksimir, policija preporučuje dolazak na utakmicu javnim gradskim prijevozom.

PROTIV GRKA SUDI ROCCHI: Talijan je lak na kartonima i sam bi mogao krojiti sastave za uzvrat u Grčkoj

Na dan odigravanja utakmice od ponoći do 24 sata bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na južnom parkiralištu Maksimirske ceste od Kipa sportaša, prostoru u zoni raskrižja Ulice Svetice i Maksimirske ceste do zapadnog parkirališnog prostora stadiona Maksimir, na prostoru poligona autoškole i tržnice Borongaj, Hitrecovoj ulici i prostoru južnog ulaza na stadion Maksimir.

Moguće su i zabrane prometovanja Maksimirskom od Kvaternikova trga do Mandlove, Ulicom Svetice od Maksimirske do Branimirove, Budakovom ulicom, Kennedyevim trgom, Zvonimirovom ulicom od Heinzelove do Harambašićeve između 16 i 24 sati.