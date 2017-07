FEŠTA NA RUJEVICI: Fantastični Riječani sredili nedorasle Velšane i stigli korak do trećeg pretkola

Hrvatski nogometni prvak Rijeka otvorio je natjecanje u kvalifikacijama Lige prvaka pobjedom na Rujevici protiv velškog prvaka The New Saintsa s 2-0, načinivši tako veliki korak prema plasmanu u 3. pretkolo.

RIJEKA – THE NEW SAINTS 2-0

RIJEKA: Sluga – Ristovski, Župarić, Elez, Zuta – Mišić, Bradarić – Vešović, Gorgon, Heber – Gavranović

THE NEW SAINTS: Harrison – Routledge, Saunders, Rawlinson, Edwards – Brobbell, Spender, Pryce – Mullan, Quigley, Fletcher

STRIJELCI: 1-0 Mišić (4), 2-0 Matei (68)

Rijeka je dominirala cijeli susret i mogla je uvjerljivije slaviti, a golove su postigli Josip Mišić (4) i Florinentin Matei (68). Uzvratni susret je 18. srpnja u Oswestryju.

Posljednji put elitno nogometno natjecanje Starog kontinenta u Rijeci se igralo prije točno osamnaest godina kada je Rijeka u dvije utakmice ispala od beogradskog Partizana (1-2, 0-3). Ovoga puta prva prepreka na putu do Lige prvaka je velški prvak The New Saints koji je u prvom pretkolu teškom mukom izbacio gibraltarsku Europu.

Mišić zabio iz slobodnjaka

The New Saintsi su najtrofejniji velški sastav s rekordnih 11 titula prvaka. Međutim, dodajmo kako vodeći velški klubovi nastupaju u engleskim ligama. U Premiershipu nastupa Swansea City, u Championshipu Cardif City, a u nižim ligama Newport County, Wraham…

Rijeka je sjajno ušla u susret i već u četvrtoj minuti je povela golom Josipa Mišića iz slobodnog udarca. Mišić je sa 17 metara prebacio živi zid i lijepo zabio za 1-0. Nisu Riječani mogli poželjeti bolji početak susreta.

Zabio džoker s klupe

Samo minutu kasnije sjajnu priliku je imao Alexander Gorgon koji je izbio sam pred Paula Harrisona, ali je vratar velškog sastava odlično obranio. Zicer je imao i Gavranović u 42. minuti. Driblingom se oslobodio dvojice Velšana i izašao sam pred vratara gostiju. No Harisson je s par metara skinuo i taj udarac. Gosti u prvih 45 minuta nisu niti jednom zaprijetili domaćim vratima.

Rijeka je u nastavku susreta podigla ritam i u 68. minuti je stigla do drugog gola. Nakon brze akcije Ristovski je s krila ubacio, a Matei ostao sam na drugoj vratnici i zabio za 2-0. Do kraja susreta Rijeka je imala još jednu sjajnu priliku, no Vešović je u 90. minuti loše reagirao. Velšani su u samoj završnici susreta imali prvu i jedinu priliku, opasno je zaprijetio Quigley, ali je njegov udarac završio pored gola.

Rezultati prvih utakmica 2. pretkola Lige prvaka:

Karabag Agdam (Aze) – Samtredia (Gru) 5-0

Hibernians (Mal) – Salzburg (Aut) 0-3

Partizan (Srb) – Budućnost (CG) 2-0

RIJEKA (HRV) – The New Saints (Wal) 2-0

UŽIVO:

90+4′ – KRAJ UTAKMICE, RIJEKA JE POBIJEDILA S 2-0.

90+3′ – Vešović je u zadnjim sekundama propustio stopostotnu priliku, loše je zahvatio loptu.

90′ – Heber je pokušao petom, ali Harrison je bio na mjestu.

89′ – Maleš je potegnuo s dvadesetak metara, ali nije bio precizan.

87‘ – Posljednja izmjena kod domaćih: Črnic je u igri, a Gavranović na klupi.

86′ – U opasnosti su sada bili Riječani. Iznenada se Quigley probio po lijevoj strani i opalio iskosa, ali otišla je lopta pored gola.

78′ – Kek malo zatvara formaciju: ulazi Maleš, a izlazi Gorgon.

77′ – Matei je sjajno pucao ljevicom, ali uspio je to obraniti vratar gostiju.

74‘ – Prvi je sad pravi zadatak na ovoj utakmici imao Sluga koji je dobro reagirao nakon pogreške Eleza.

68′ – Sjajna akcije Rijeke. Heber je na desnoj strani pronašao Ristovskog, ovaj ubacio u sredinu, a na pravom je mjestu bio džoker s klupe Matei koji je lakoćom matirao Harrisona.

68′ – GOOOOOOL! RIJEKA VODI S 2-0.

63′ – Prva izmjena kod Rijeke: izašao je Zuta, a na travnjaku je Matei.

61‘ – Napokon se nešto dogodilo i pred riječkim golom. Quigley je pokušao s 25 metara, ali nije bilo prave opasnosti za Slugu.

60′ – Kakva prilika za Rijeku. Bradarić je pucao, a lopta se odbila od Gorgona i otišla samo koji centimetar od vratnice.

58′ – Vešović je lijepo izbacio Ristovskog, ali prizeman ubačaj završio je u rukama Harrisona.

54′ – Sve je isto kao i u prvom poluvremenu, Rijeka radi veliki pritisak, Velšani se brane.

50′ – Velika je gužva bila pred golom Velšana, na kraju je s ruba šesnaesterca pucao Vešović, ali otišla je lopta pored gola.

47′ – Mišić je još jednom pokušao, ali nije bio precizan.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45+1′ – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, RIJEKA VODI S 1-0.

43′ – Gavranović je projurio po lijevoj strani i pucao iskosa, ali opet je na mjestu bio golman TNS-a.

42′ – Još jednomje Mišić opalio s dvadesetak metara, ali Harrison je uspio obraniti.

40′ – Heber je pucao iskosa s lijeve strane, gosti su uspjeli blokirati i izbiti loptu u korner.

37′ – Brane se Saintsi vrlo disciplinirano, gotovo da ni ne prelaze centar.

33′ – Kiša pada praktički od početka utakmice, uvjeti će biti sve teži.

32‘ – Još jedan pokušaj iz daljine, sada je pucao Mišić, ali ovaj put je lopta otišla daleko od gola.

28′ – Zuta je sada okušao udarac iz velike daljine, ali nije bio precizan.

26′ – Bradarić je pucao sa 17 metara, ali nije najbolje zahvatio loptu i Harrison ju je lakoćom uhvatio.

22′ – Potegnuo je Gavranović iz daljine, lopta je otišla pored gola.

21′ – Župarić je pucao glavom nakon kornera, ali otišla je lopta koji centimetar iznad vrata.

18′ – Gorgon je bio u dobroj situaciji, ali se spetljao i nije uspio pucati s ruba šesnaesterca.

17′ – Riječani suu posljednjih pet minuta imali 63 posto posjeda lopte.

13′ – Rujevicom se ori “šampioni, šampioni”.

11′ – Rijeka i dalje radi veliki pritisak, Velšani se gotovo nisu ni sastali s loptom.

7′ – Vešović je pucao po golu, ali Harrison je opet uspio zaustaviti loptu.

5′ – Nova velika prilika za Rijeku. Gorgon je pucao s ruba kaznenog prostora, ali Harrison je obranio.

4′ – Mišić je izveo slobodan udarac sa 17 metara, prebacio živi zid i matirao Harrisona.

4′ – GOOOOOOOOL! RIJEKA VODI S 1-0!

3′ – Rijeka je od prve sekunde pritisnula, Velšani praktički nisu prešli centar.

1′ – POČELA JE UTAKMICA! IDEMO, RIJEKA.

0′ – Kek kreće s očekivanim sastavom u kojem se našlo mjesta za novaka Hebera. Poziciju koji je prošle sezone držao Andrijašević sada će pokrivati Gorgon.

0′ – Uskoro očekujemo i objavu početnih postava.

0′ – Sat vremena je do utakmice, Velšani se zagrijavaju na travnjaku Rujevice.