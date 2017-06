POČELA VELIKA ČISTKA U DINAMU: Na popisu za odstrel i jedno ugledno klupsko ime

Počela je ‘čistka’ u Dinamu!

Ono što se najavljivalo, sad je i potvrđeno. Uprava Dinama rješava se igrača koji nisu zadovoljili. Sportske novsti pišu kako je najavljeno pročišćavanje svlačionice krenulo s Portugalcima. Machado i Goncalo su bivši, istekli su im ugovori i oni su prvi koji su ovog ljeta napustili Dinamovu svlačionicu. A tko bi mogao biti idući na listi odlazaka? Najčešće se u tom kontekstu spominje Gordon Schildenfeld.

Novi ugovor Dinamo Šifu neće ponuditi, niti bi on to želio, on ima slobodne ruke da već ovo ljeto pronađe angažman, klub mu neće raditi problem. Što se tiče Sigalija, on ulazi u posljednju godinu ugovora u Dinamu.

Argentinac je sezonu završio s ozljedom, no trebao bi se pojaviti zdrav na početku priprema. A već tada mogao bi sjesti za stol s Dinamom i razgovarati o svojoj budućnosti. Modri Sigalija žele zadržati, voljeli bi da Argentinac produlji ugovor, da se ne uđe u problem ‘posljednje godine ugovora’. Sigali je u Dinamovim razmišljanjima vrlo važna karika u obrani, ne bi ga Modri voljeli izgubiti.



Uz spomenuto, SN piše i kako klub očekuje povratak Benkovića, tu je, naravno, Lešković, dođu li i Rrahmani i Majstorović, uz mladog Soldu, bila bi sasvim dobra lista braniča. Soldo bi čak mogao i na posudbu, a Perić će vjerojatno otići iz Maksimira.