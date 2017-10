POČELA PRODAJA ULAZNICA ZA HRVATSKA-GRČKA: Želite na Maksimir? Ovdje saznajte kako do karata

Prvi od dva odlučujuća susreta dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, poznato je već, hrvatska nogometna reprezentacija odigrat će na Maksimiru 9. studenog s početkom u 20:45 sati.

U lovu na svoje deseto veliko natjecanje hrvatski nogometaši svakako će trebati pomoć publike, a službena stranica Hrvatskog nogometnog saveza u petak je objavila i da je internetskim putem, na portalu za ulaznice, započela prodaja karata za taj ogled. Prodaja na ovakav način trajat će do 8. studenoga, odnosno do iskorištenja raspoloživosti ulaznica. One će se moći kupiti i na blagajnama stadiona Maksimir od 12 do 18 sati svaki dan od 6. studenoga.

Cijene su već prije formirane pa je tako već znano da je za tribinu Zapad dolje potrebno izdvojiti 200 kuna, za tribinu Istok 100 kuna, a za Sjever dolje 60 kuna.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, podsjeća HNS dodajući da ‘kupac ulaznica putem Interneta mora biti hrvatski državljanin, a osim svojih podataka kupac je dužan dati i podatke o drugim gledateljima za koje kupuje ulaznice, pri čemu ostali gledatelji ne moraju biti hrvatski državljani’.