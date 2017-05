POBUNA U ISTRI UOČI GOSTOVANJA KOD DINAMA: Igrači potjerali trenera, sukob eskalirao do ruba fizičkog obračuna

U hrvatskom prvoligašu Istri 1961 došlo je do prave pobune.

Naime, prema pisanju Regional Expresa, igrači su potjerali trenera Marija Tota. Dogodilo se to uoči odlaska na put u Zagreb na utakmicu protiv Dinama, koja je na rasporedu sutra s početkom u 18.00. Regional Expres piše i kako su svi igrači jednoglasno otkazali poslušnost treneru Totu i kako je ova vijest poput bombe odjeknula Pulom.

Trener igrao dvostruku igru

Mario Tot je po neslužbenim informacijama koje dolaze iz Pule igračima stao na žulj zbog dvostruke igre koju je igrao, jedno je govorio njima, a navodno je slijepo slušao “stručnjake s kata“.

Potonji su najprije odstranili, marginalizirali Igora Žikovića, nešto kasnije maknuli “starog“ Valentina Stepčića iako je Tot tvrdio da je micanje Stepčića njegova autonomna odluka svima je bilo jasno da su Panadićeve mecene ponovno zaigrale na petljanje u sastavljanje momčadi.

U klubu vlada svojevrsni zakon šutnje

Izvori spomenutog medija tvrde da je u zadnja dva dana sukob eskalirao do ruba fizičkog obračuna. U klubu vlada svojevrsni zakon šutnje, iako svi znaju da je stvar izmakla kontroli.

Regional Express je neke igrače zamolio za izjavu, ali su odbili komunicirati s medijima. Zatražen je i komentar Eda Valjevca koji je ponovno ‘uskrsnuo’ na stadionu, no i on se oglušio na pitanja i lagano odšetao do Uprave na šačicu razgovora.

“Tko će sutra voditi momčad na utakmici s Dinamom i hoće li ‘stručnjaci s kata’ poslušati igrače vjerojatno ćemo saznati tek pred početak utakmice. Teško je povjerovati da će samodovoljna ekipa oko Michaela Glovera bilo što dati u javnost, priopćenje, izvještaj, no možda i bolje, kad god su nešto pokušali samo su dodatno uvaljivali u g…a”, piše u tekstu Regional Expres.