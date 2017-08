POBJEŠNJELI RAMOS NAPAO MODRIĆA: Procurila snimka divljanja Realova kapetana, Luka nije znao kamo bi sa sobom

Tri dana poslije utakmice protiv Deportiva procurila je snimka koja pokazuje kako kapetan Real Madrida Sergio Ramos vrlo ljutito reagira na potez našeg Luke Modrića.

Real je na startu španjolskog prvenstva slavio na gostovanju kod Deportiva (3-0), a Ramos je u sudačkoj nadoknadi isključen zbog drugog žutog kartona. Prvi je dobio u 53. minuti u prilično kaotičnoj situaciji nakon što je Modrić namjerno izbacio loptu iz igre kako bi se ukazala pomoć domaćem napadaču Zakariji Bakkaliju. Iako je Lukin potez bio u skladu s fair-playom, Ramosa to nije nimalo oduševilo.

Nije poslušao ni Zidanea

Nekoliko trenutaka ranije lopta je bila u njegovu posjedu i premda mu je čak i trener Zinedine Zidane s klupe sugerirao da izbaci loptu izvan terena, Ramosu to nije bilo ni na kraj pameti. Kako je objasnio nakon utakmice, ni domaći nogometaši nisu izbacili loptu kad je nešto ranije ostao ležati Dani Carvajal pa im je on odlučio uzvratiti na isti način.



No lopta je u nastavku igre došla do Modrića i on ju je bez razmišljanja poslao u aut. Izazvalo je to bijes kod Ramosa koji je uletio u raspravu sa svima. Domaćima je objašnjavao da su i oni morali ranije izbaciti loptu zbog Carvajala, a jednoga od njih je čak i odgurnuo zbog čega je dobio žuti karton. Modriću je, pak, očitao pravu bukvicu, a pokunjeni Luka ga je samo slušao. Kasnije se još jednom vratio do našeg nogometaša kako bi mu pojasnio neke stvari, a Modrić je u jednom trenutku izgledao kao da će se rasplakati.