POBJEGLI IZ ENGLESKE I PROCVJETALI: Vatreni među 10 igrača koji su ‘eksplodirali’ nakon odlaska iz Premier lige

Za mnoge nogometaše igranje u engleskoj Premier ligi predstavlja jedan od najvećih izazova u karijeri. Iako možda i nije jača od španjolske lige, engleska je svakako posebna jer u njoj za vrh konkurira najveći broj momčadi, plaće su najveće, atmosfera na stadionima nezaboravna…

Engleska je specifična i po načinu igre, startovi su čvrsti, puno je trke i mnogi se u tome ne snađu najbolje. Posljednjih su godina kroz Premier ligu prošli brojni poznati i jaki igrači koji nisu uspjeli, ali čim su se maknuli s Otoka, ponovno su procvjetali. Dnevni list Telegraph je izdvojio desetoricu igrača koji su se vratili u formu čim su pobjegli iz Engleske.

Falcao

Kolumbijac je došao u Manchester United s reputacijom jednog od najboljih napadača svijeta, ali pokazao se potpunim promašajem. Chelsea iz tog primjera nije ništa naučio, pa ga je sljedeće sezone on doveo na posudbu, ali ni to se nije pokazalo uspješnim. No, čim se vratio u Monaco, Falcao je opet bio onaj stari. U 11 ovosezonskih nastupa postigao je devet golova.

Mario Balotelli





Talijan u Manchester Cityju i Liverpoolu nije uspio ponajprije zbog svoga karaktera i sklonosti incidentima. Ni povratak u Milan prošle sezone nije bio sretno rješenje, ali zato jest odlazak u Nicu. U devet je utakmica zabio sedam golova.

Serge Gnabry

Bio je jedan od najvećih talenata u Arsenalovoj akademiji, ali nikad se nije uspio probiti, a nije mu pomogla ni sezona posudbe u West Bromwichu. Ljetos je prodan Werderu gdje je dosad postigao četiri pogotka, a u središte pažnje je došao prošli tjedan, upisavši hat-trick u debiju za njemačku reprezentaciju (pobjeda protiv San Marina 8-0).

Angel di Maria

Argentinac je 2014. prešao iz Real Madrida u Manchester United uz odštetu od 75 milijuna eura. Danas tvrdi da se te sezone na Old Traffordu ne želi ni sjećati. Lani je prodan PSG-u gdje je vrlo brzo pronašao nekadašnju formu.

Juan Cuadrado

Nakon sjajnih igara u dresu Fiorentine i kolumbijske reprezentacije na SP-u u Brazilu, Cuadrado je u siječnju 2015. stigao u Chelsea. Bila je to za njega vrlo nesretna epizoda, pa je nakon samo pola godine poslan na posudbu u Juventus u kojem se opet razigrao. Avantura u Torinu traje i dalje.

Mohamed Salah

Još jedan igrač koji se nije snašao u Chelseaju u koji je došao u siječnju 2014. iz Basela. Prošle je sezone na posudbi u Romi bio briljantan, a nakon što su ga Rimljani ljetos trajno otkupili, igra ‘kao navijen’.

Diego Forlan

U dvije sezone u Manchester Unitedu Urugvajac se nije iskazao, ali čim je prešao u Villarreal, začepio je kritičarima usta. Već u prvoj sezoni je bio najbolji strijelac Primere, kasnije je bio još bolji u Atletico Madridu, a na Svjetskom prvenstvu 2010. je proglašen najboljim igračem.

Kostas Mitroglou

Grk je briljirao u Olympiakosu, da bi nakon dolaska u Fulham odigrao samo tri utakmice bez pogotka. Nakon povratka u Olympiakos i kasnijeg odlaska u Benficu opet je postao u ‘stroj za golove’.

Bryan Ruiz

Kostarikanski ofenzivni veznjak je također bio loš potez Fulhama iako se zadržao znatno dulje od Mitrogloua. Kasnije je u PSV-u i Sportingu iz Lisabona pokazao da se ipak radi o kvalitetnom igraču.

Andrej Kramarić

Kraj popisa Telegraph je rezervirao za hrvatskog napadača. Došao je u Leicester iz Rijeke u siječnju 2015. godine, uz tadašnju rekordnu odštetu toga kluba (11 milijuna eura). U pola sezone je postigao dva gola u Premier ligi, a kad je sljedeće sezone Leicester krenuo u senzacionalan (i uspješan) lov na naslov, Kramarić je ispao praktički iz svih kombinacija. Otišao je na posudbu u Hofefnheim koji ga je ljetos i otkupio. U Njemačkoj mu ide odlično: ove sezone u Bundesligi je upisao tri pogotka i pet asistencija.