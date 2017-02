POBJEDOM POBJEGLI U SIGURNU ZONU: Sjajni Gnabry izvukao Werder iz bundesligaškog ponora

Nogometaši bremenskog Werdera pobjegli su iz zone ispadanja iz njemačkog nogometnog prvenstva nakon što su u petak navečer slavili na gostovanju kod Wolfsburga, a bilo je 2-1.

Prva je ovo gostujuća pobjeda Werdera u bundesligaškom ogledu protiv današnjeg suparnika nakon gotovo sedam godina, posljednji put slavili su u travnju 2010. godine kad je bilo 4-2.

Do pobjede je sastav kojeg vodi Alexander Nouri dvama pogocima doveo Serge Gnabry koji je u petak stigao do desetog prvenstvenog pogotka već do osamnaeste minute ogleda. Smanjio je i konačan rezultat postavio Borja Mayoral samo minutu kasnije. Wolfsburg je u ovoj utakmici uputio ukupno 27 udaraca prema suparničkom golu, no ostali su na samo jednom pogotku.