POBJEDA BORUSSIJE DORTMUND: Slavlju Bayerna priključio se i najveći konkurent

Nogometaši Borussije Dortmund pred svojim su navijačima svladali berlinsku Herthu sa 2-0 (1-0) u posljednjoj subotnjoj utakmici 2. kola njemačkog nogometnog prvenstva te su izbili na vrh ljestvice zbog bolje gol-razlike od Bayerna koji je istim rezultatom slavio na gostovanju kod Werdera.

Borussia je vodeći pogodak postigla već u 15. minuti, kad je Pierre-Emerick Aubameyang sretno i spretno reagirao na ubačaj Sahina te pogodio mrežu gostujuće momčadi. Na drugi pogodak čekalo se do 55. minute, kad se asistent Sahin prometnuo u strijelca sjajnim volejem s ruba kaznenog prostora.

U poslijepodnevnom dijelu programa hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić bio je strijelac prvog pogotka za Hoffenheim koji je osvojio bod na gostovanju u Leverkusenu odigravši s domaćim Bayerom 2-2 (1-0). Domaćini dvaput vodili, ali do pobjede nisu došli. Wendell je doveo Bayer u vodstvo u 32. minuti iz kaznenog udarca. Kramarić je u 47. minuti izjednačio na 1-1 na asistenciju Wagnera. Naš je napadač pobjegao čuvarima i mirno poslao loptu pokraj domaćeg vratara.

No, radost Hoffenheima trajala je samo jednu minutu, jer je već u 49. minuti, praktično u sljedećem napadu, Bellarabi s desne strane pogodio suprotni kut i opet donio prednost Bayernu. Baš kao i kod prvog gola, Hoffenheim je do izjednačenja došao iz kontranapada. Demirbay je bio dodavač, a Uht strijelac za konačnih 2-2 u 70. minuti.

Otprilike u isto vrijeme razriješena je dilema oko pobjednika dvoboja u Bremenu, gdje je Werder ugostio Bayern. Samo tri minute bile su potrebne Robertu Lewandowskom da dvaput zatrese mrežu domaće momčadi i donese nova tri boda aktualnom prvaku Bayernu. Poljak je prvi pogodak postigao petom na povratnu loptu Kinglsleyja Komana u 72. minuti, a tri minute poslije je sve sam napravio i poslao loptu kroz noge domaćeg stopera Bauera i Werderova vratara Pavlenke.

Josip Brekalo bio je u početnoj postavi Stuttgarta koji je sa 1-0 svladao Mainz. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Badstuber nakon udarca iz kuta u 53. minuti. Brekalo je zamijenjen u 63. minuti, a Stuttgart je propustio udvostručiti prednost u 80. minuti, kada Terodde nije realizirao kazneni udarac.

Eintracht Nike Kovača nije usrećio svoje navijače u prvom domaćem nastupu u novoj sezoni, jer je Wolfsburg slavio u Commerzbank-Areni sa 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Didavi u 22. minuti.

Borussia Mönchengladbach je do 89. minute bila na pragu pobjede na gostovanju kod Augsburga, ali je tada Cordova spasio bod domaćoj momčadi koja je povela već nakon 34 sekunde igre, a strijelac je bio Finnbogason. No, uslijedio je preokret za vodstvo gostiju pogocima Zakarije u 7. minuti i Wendta u 30. koje je trajalo sve do 89. minute.