PLETIKOSA OTKRIVA KAKO PROTIV UKRAJINE I DO SP-A: Bivši vratar Vatrenih ogolio suparnika koji je Hrvatskoj na putu do Mundijala

Utakmicu koja će odlučiti hoće li hrvatska nogometna reprezentacija vidjeti Svjetsko prvenstvo, dodatne kvalifikacije ili u potpunosti razočarati sve koji za nju navijaju, igrači u dresu izabrane vrste Hrvatske odigrat će u ponedjeljak u Kijevu.

S novim izbornik Zlatkom Dalićem otputovali su Vatreni prema Ukrajini na ogled domaćinu koji se nada iskoristiti poljuljanost hrvatskih igrača i baš preko njih ispuniti svoja nadanja. Ukrajinski nogometaši okupljeni su oko znanja Andrija Ševčenka, opasni i spremni očitati novu lekciju hrvatskoj reprezentaciji, a koliko opasni i što sve mogu zna vratarska legenda Vatrenih Stipe Pletikosa koji je 2003. godine iz Hajduka, kada i Darijo Srna, prešao u Šahtar iz Donjecka u kojem je proveo nekoliko godina.

“Ševčenko je organizacijski podigao reprezentaciju, a uz to, sigurno je da je kompletna momčad pronašla neki novi motiv nakon neuspjeha na Euru. Jasno, da bi se podigao, trebaš imati kvalitetu, a Ukrajina kvalitetu posjeduje”, objašnjava Pletikosa uspon Ukrajine, a prenose Sportske novosti.

Potom je Pletikosa detektirao gdje prijeti najveća opasnost od domaćina u Kijevu.

“Opasnost u igri Ukrajine leži u brzoj tranziciji. Kontra ili polukontra, ali to je svakako njihovo najjače oružje u napadu. Jarmolenko i Konopljanka, dva najbolja Ševčenkova igrača dobili su veliko pojačanje u Marlosu. Znam kakav je Brazilac, on definitivno ima klasu kojom podiže razinu igre. Nije klasični playmaker, više podsjeća na naša krila, posebno Perišića. Ali, može igrati i “playa”. Marlos je došao u najgori trenutak po nas, a najbolji za Ukrajinu. Igrač je kakvog do sada nisu imali, a dobili su ga prije najvažnijih utakmica.”

Ipak, Hrvatska, smatra njen nekadašnji golman, ima šanse:

“Stoperi Hačeridi i Ordec ili možda Rakickij, sve su redom igrači koji više vole igrati nego ulaziti u tjelesni kontakt. Iako je Hačeridi stoper iz Dynama, znam da ga je Lucescu htio uzeti u Šahtar, jer odgovara igri mog bivšeg kluba. Stoperi koji ne vole da im se napadač zabije u tijelo, a bekovi bez većeg iskustva na međunarodnoj sceni. Posebno se to odnosi na lijevu stranu gdje je Matvijenko prvi izbor. Ukrajinski bekovi su naša najveća šansa, zato bi Perišić i Brozović trebali donijeti prevagu na našu stranu u kijevskom dvoboju. Ali, ključni segment igre bit će reposjed. Ponovno osvajanje izgubljene lopte. To je dio igre u kojem su Ukrajinci kvalitetni i ako im ne dopustimo začetak kontranapada, napravili smo veliki posao prema pozitivnom rezultatu.”