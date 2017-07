PLAN OSUĐEN NA PROPAST: Juventus namjerava uzdrmati europski nogomet i oteti Luku Modrića Realu, ali…

Odmah nakon poraza u finalu Lige prvaka od Real Madrida (1-4) u Juventusu su krenuli s izgradnjom momčadi koja će se u novoj sezoni ponovno moći boriti za toliko željeni naslov europskog prvaka.

Talijanski portal Tuttomercatoweb piše kako talijanski prvak namjerava uzdrmati europsko tržište jednim velikim transferom, kao što je to lani napravio dovođenjem Gonzala Higuaina iz Napolija. A ovogodišnji je plan još ambiciozniji – radi se o pokušaju dovođenja kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića.

SENZACIJA IZ ITALIJE: Juventus slaže mega-momčad i priprema spektakularnu ponudu za Luku Modrića

Ugovor do 2020. i sjajna plaća

Nije to zapravo nova priča, pisala je o tome i ugledna Gazzetta dello Sport prije mjesec dana, a Tuttomercatoweb navodi da u Juventusu i dalje nisu odustali od te ideje. No, posve su svjesni da se radi o vrlo teškoj, gotovo nemogućoj operaciji. Luka u Madridu zarađuje šest milijuna eura godišnje što Juventus teško može pratiti. Osim toga, ima ugovor do 2020. godine, igra u najboljoj svjetskoj momčadi s kojom je triput osvojio Ligu prvaka i uživa ogromno povjerenje trenera Zinedinea Zidanea i navijača.



Juventus coach Massimiliano Allegri wants to reinforce his midfield & doesn't give up on Real Madrid's Luka Modric. [Tuttomercatoweb] pic.twitter.com/7xR9Yf7Ub0 — LaLigaNews (@LaLigaSntndr) July 1, 2017

Upravo to u nedjelju navodi i španjolski AS uz zaključak kako Modrić nema nikakvu namjeru napustiti Santiago Bernabeu. Kod Juventusovih čelnika tinja mala nada da je kod Luke došlo do zasićenja s obzirom da je s Realom osvojio apsolutno sve te da bi s 32 godine volio novi izazov, ali realno plan Stare dame je osuđen na propast.