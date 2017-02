PJACA DOČEKAO PRAVU PRILIKU: Juventusov trener najavio startnu postavu sa hrvatskim napadačkim dvojcem

Krilni napadač hrvatske nogometne reprezentacije Marko Pjaca mogao bi se naći u udarnoj postavi Juventusove momčadi za ogled protiv Crotonea, potvrdio je trener talijanskog prvaka Massimiliano Allegri, a prenosi portal Football Italia.

Pjaca, koji je u Juventus stigao u ljetnim mjesecima prošle godine, je dosad sakupio jedanaest nastupa za torinski klub no sve u minutaži koja bi se mogla nazvati simboličnom. Dio razloga zbog čega je tome tako počiva i u činjenici da je 21-godišnjak sredinom listopada prošle godine zaradio ozljedu noge koja ga je spriječila da se nametne, no to bi se sad moglo promijeniti.

‘Neće biti lako’

Juventus kod pretposljednje momčadi Serije A gostuje u srijedu u sklopu 23. kola tamošnjeg prvenstva, a Allegri tvrdi da bi Pjaca u taj ogled mogao krenuti od prve minute.

Max Allegri: No Marchisio or Chiellini with Crotone, Rugani or Benatia will play, Marko Pjaca could start. https://t.co/9fIZxEWsfE #Juventus pic.twitter.com/gVkKyVhbh6 — footballitalia (@footballitalia) February 7, 2017

“Krenimo od Crotonea. Riječ je o momčadi koja je mnoge utakmice izgubila u samoj završnici. Što to znači? Znači da su vrlo dobro organizirana i dobro balansirana momčad protiv koje je teško postići pogodak. Igraju u 4-4-2 sustavu i teško ih je probiti pa ćemo morati odigrati dobru utakmicu i biti strpljivi. Ne otvorimo li ih na početku, bit će za to vremena kasnije. Neće to biti lak dvoboj, ali iz njega moramo izvući rezultat jer će u protivnom uspjeh protiv Intera biti beznačajan”, kazao je u uvodu Allegri i dodao:

‘Pjaca bi mogao krenuti od starta’

“Bit će promjena u momčadi. Chiellini će ostati kod kuće da se odmori, vraća se Benatia, a Barzagli se nakon trodnevne gripe osjeća dobro. Marchisio neće biti pozvan, ima problema s leđima i posljednja dva dana nije trenirao. Neće biti pozvan niti Lemina, kao ni Mandragora na koje računamo u četvrtak. Ipak, promjena će biti jer su nam potrebna nova lica.”

“Moglo bi se dogoditi da Pjaca krene od samog starta. Hoće li Cuadrado odmarati? Dybala može igrati na desnoj strani, tako je dio odigrao i u nedjelju, a Pjaca na toj poziciji uvijek nastupa u dresu hrvatske reprezentacije. Lichtsteiner odmara, Dani Alves se vraća. Sturaro? Mogao bi igrati, ali je vjerojatnije da će Mario Mandžukić nastaviti igrati na poziciji lijevog krila”, kazao je Allegri.