PITANJE SVIH PITANJA: Srna Španjolcima odgovorio na upit postoji li šansa da opet bude reprezentativac

Marca ga naziva vječnim kapetanom Šahtara i dodaje da ne postoji igrač koji taj ukrajinski klub poznaje bolje od Darija Srne. Ljubav prema tom klubu, dodaje se, bio je i razlog zbog kojeg bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nije stigao u Barcelonu.

“Moj klub, moja ljubav, moj život. Poslušao sam srce koje je bilo za ostanak u Donjecku. Bila je to dobra odluka”, podsjeća španjolski sportski dnevnik na Srnine riječi u uvodu intervjua.

Zadovoljan novim trenerom

Prva pitanja odnosila su se na život u Šahtaru nakon odlaska dugogodišnjeg trenera Mircee Lucescua koji je krajem prošle sezone napustio klub iz Donjecka u kojem je trener bio od 2004., nakon čega je ta uloga pripala Paulu Fonseci.

“Oproštaj je bio emotivan, ali to je dio života. Bio nam je potreban svjež zrak, nova krv, a odluka predsjednika bila je dovođenje mladog, ambicioznog stručnjaka. O Fonseci bih mogao reći mnogo toga dobroga. Nastavili smo igrati napadački nogomet, takvi su nam igrači, nismo obrambeno orijentirana momčad. Rezultati su nam odlični. Ispali smo iz Lige prvaka, ali smo u Europskoj ligi upisali svih šest pobjeda, a u domaćem prvenstvu imamo 13 bodova prednosti u odnosu na kijevski Dinamo”, započeo je Srna koji smatra da je ovo momčad s najvećim potencijalom u posljednjih 13 godina, a da bi bili i bolji da igraju na svom stadionu.



Zatražen je Srna i da se prisjeti prošlogodišnjeg Europskog nogometnog prvenstva i pobjede Vatrenih u utakmici protiv Španjolske.

Neobičan Euro

“Bio je to neobičan Euro. Zaslužili smo ići dalje, no to je nogomet u kojem nedostatak sreće može uzrokovati karijeru bez trofeja. Hrvatska je imala izvrsnu momčad, vrijednu naslova na tom natjecanju. U ogled protiv Španjolske nismo dobro krenuli, ali smo onda nametnuli naš stil igre i slavili bez Modrića, Mandžukića..:”

Srna se oprostio od reprezentacije nakon 134 odigrane utakmice. Ipak, upitan je je li njegov povratak u izabranu vrstu uistinu nemoguć.

“Da. Imam 34 godine i vrijeme je da budem uz obitelj. Igram svaka tri dana, nismo kod kuće, ne treniramo u našem gradu i ne igramo na našem stadionu… Hrvatska i bez mene ima dobru momčad i siguran sam da će obaviti dobar posao i biti u Rusiji”, zaključio je Srna optimistično najavivši Vatrene na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.