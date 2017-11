PETRIĆ UPOZORAVA BIVŠE SUIGRAČE: ‘Važan je dobar rezultat iz prve utakmice, u Pireju će atmosfera biti vatrena! Osjetio sam je’

Ostavio je trag Mladen Petrić u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a nesumnjivo kolektivnu euforiju najvećih razmjera među navijačima Vatrenih izazvao pogotkom na Wembleyu za 3-2 pobjedu protiv Engleske u sklopu kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo.

I sam taj gol ističe kao najdraži u dresu reprezentacija.

“Naravno! Kakva je to samo pobjeda bila.”

Poznato je, u Švicarskoj nogometno odgojen ovaj umirovljeni nogometaš, u sretnom je braku sa suprugom Grkinjom. Tijekom ogleda između hrvatskih i grčkih nogometaša u domu Petrić navijat će se za obje strane, otkriva 36-godišnjak koji je za Vatrene igrao od 2001. do 2013., a karijeru zaključio u Panathinaikosu.



“Supruga će navijati za svoje, a ja za svoje. Bilo bi drugačije da sam ja još aktivan, onda bi i Despina bila za nas”, kazao je Petrić, i danas stanovnik glavnog grčkog grada, za 24sata.hr.

Što se konačnog ishoda tiče, Petrić ne sumnja u plasman nekadašnjih suigrača na Svjetsko prvenstvo. Svakako će ih i posjetiti u nedjelju.

“Najvažnije je da u Zagrebu dođemo do dobrog rezultata. Jasno je da nas u Pireju čeka vatrena atmosfera. Osjetio sam to dok sam igrao za Panathinaikos protiv Olympiakosa na Karaiskakisu. No, razlika je velika kad igra Olympiakos i kad igra reprezentacije. Puno je vatrenije kad igra klub”, kaže Petrić i dodaje:

“Jedva ih čekam vidjeti. Ostalo ih je još nekoliko iz vremena dok sam ja igrao. S Rakitićem se redovito čujem. Nedavno sam bio kod njega u Barceloni, a bio sam i kod Luke Modrića. Bio sam na utakmici Real – Tottenham. Tad sam vidio Luku.”