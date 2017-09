PETEV TVRDI DA BI DINAMO S NJIM BIO U EUROPI I ISTIČE: ‘Sve sam im nacrtao, dao sam im recept, a onda su me šutnuli niz stepenice!’

Navodno je, oporavljajući se još uvijek od šoka zbog neočekivane smjene u maksimirskom klubu, bugarski trener Ivajlo Petev odbio pet ponuda za posao. Tvrdi u razgovoru za Sportske novosti da se još uvijek nije dovoljno oporavio od te smjene i ističe svoje velike zasluge u onome na što danas Dinamo nalikuje.

“Za mene je to bio zaista šok, nisam to očekivao. Jedan sam im dan bio dobar, drugi dan nisam. Nevjerojatno je to, nema smisla, tako se to ne radi. Ali dobro, tako je ispalo”, kazuje bugarski stručnjak koji se trenutačno odmara u domovini i dodaje da je u kontaktu s pojedincima iz Dinama.

“Pa imam ja prijatelja u Dinamu, čujem se s njima. Ne može se prijateljstvo pokvariti zbog nekih poslovnih odluka ljudi u klubu, ma kako one čudne bile”, ponovno je naglasio iznenađenje činjenicom da je dobio otkaz.

Odbija ponude zbog odmora

Unatoč ponudama, a bilo ih je navodno četiri ili pet, novi posao još uvijek nema.



“Ne, nisu bile iz Bugarske, u Bugarskoj mogu raditi gdje god hoću. Sve su bile iz inozemstva, ali još se malo odmaram, izabrat ću uskoro neku ponudu koja mi bude odgovarala. Kažem, bio sam potpuno zatečen smjenom u Dinamu, trebao sam malo doći k sebi.”

Mario Cvitanoviću, treneru koji ga je naslijedio, želi svu sreću. I dalje na razini rezultata prati Dinamo pa je tako bio svjestan 3-2 pobjede protiv Rudeša, no iznenađuje ga oproštaj od Europe utakmicama protiv Skënderbeua.

“To nisam mogao vjerovati! Dinamo nije smio ispasti od Skënderbeua, nedopustivo je ispasti od toliko slabije momčadi. Kad te ždrijeb pomazi, a Dinamo je pomazio s Albancima, to moraš iskoristiti. Zaista mi je teško zamisliti da Dinamo neće igrati u Europi, da je ispustio takvu veliku priliku. Jednostavno mi nije bilo jasno da su igrači imali takav pristup na obje utakmice, da su u 180 minuta takvoj momčadi zabili samo jedan pogodak, i to u Maksimiru u zadnjoj minuti. Nešto tu debelo nije bilo dobro, takav je kiks zaista neoprostiv. Nevjerojatno mi je da se ispadne od Skënderbeua. Ne želim ispasti prepotentan, zaista ne bih htio da me se krivo shvati, ali da sam ostao trener Dinama, pobijedili bi Skënderbeu i igrali bi u Europi, u to sam posve siguran. Nema šanse da bi Dinamo odigrao onakve dvije utakmice s Skënderbeuom da sam ja ostao trener.”

Ove riječi temelji na…

“Zato što sam uvijek znao što radim, znao bih i kako pobijediti u te dvije najvažnije utakmice sezone. Jer to su bile najvažnije utakmice. Dinamo bez Europe? Nije to to…”

‘To je moj Dinamo’

Unatoč što ga već dulje vremena nema na klupi aktualnog lidera domaćeg prvenstva, Petev je siguran da se njegov potpis u momčadi osjeti.

“To je moj Dinamo! Sve sam im nacrtao, dao sam im recept, a onda su me šutnuli niz stepenice. Upravo sam ovakav Dinamo ja zamišljao, to je bio moj plan. Jesam li bio protiv toga da se forsira Sammira i protiv toga da on igra? Jesam li vam rekao da ne doprinosi momčadi? I što se dogodi? Eto, ode Sammir. Isti dan kad i ja. Isto sam tako govorio da Junior Fernandes nije kohezijski faktor u svlačionici, da mi ne treba takav igrač. Istina, kad se vratio iz Turske s posudbe, bio je dobar, ali, eto, i njega su se riješili. Dakle, oba igrača koja ja nisam vidio u svlačionici otišla su iz nje! Što vam to govori? Napravili su upravo ono što sam ja htio napraviti. Samo su to napravili onda kada sam bio smijenjen.”

“Nego, vidim da su Olmo i Moro postali standardni, da su, praktički, glavni igrači Dinama. Da je Gojak također standardni, da igra jako dobro. Da se malo našalim, možete li me podsjetiti tko je te momke gurnuo u prvi plan, tko vam je govorio da će biti standardni u prvoj momčadi, da će stalno igrati i vrlo brzo biti glavni igrači? Bio bi tu i Sosa jer bih mu ja davao priliku. Drago mi je i za Fiolića, šteta što je imao ozljeda. A gdje su ti dečki bili prije nego što sam ja došao? Gdje su bili tih godina prije mene? Igrali su za B momčad. Dakle, ovo što sada gledate i što ćete gledati u budućnosti zapravo je moj Dinamo, moja ideja, moj plan. Samo nema mene. Uz dodatak koji treba ponoviti: da sam ostao, Dinamo bi s ovom momčadi igrao Europsku ligu”, nastavio je zadovoljno nizati prije no što se osvrnuo na Sammirovu prozivku.

Sammirova razina

“Ovdje u Kini radim više nego što sam radio u Dinamu, jer s trenerom Petevom nismo radili ništa. Pripreme su bile čista katastrofa, od samog početka se s njim se nisam osjećao dobro, nikako se mogao pripremiti na pravi način. Ništa se nije radilo kako treba!”, nedavno je poručio Sammir.

“Gledajte, ne želim se spuštati na Sammirovu razinu. Ali, eto, čujem da sad dobro igra u Kini, ako je to istina. Pa ako igra dobro, ako se tjelesno dobro osjeća i trči silne kilometre, netko ga je, valjda, spremio na ljetnim pripremama. Ali, dobro, neću o Sammiru..”, zaključio je Petev.