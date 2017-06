PETEV TRAŽI PRVU POSTAVU: U Sloveniji traje velika borba u momčadi! Ćorić gura Sammira na klupu, Fernandes je oduševio

Trener Dinama Ivajlo Petev u Sloveniji na pripremama traži prvu postavu Dinama.

Dinamo se trenutno nalazi na pripremama u Moravskim Toplicama. “Kale” se modri za novu sezonu u kojoj će imati ambicije povratka na hrvatski nogometni tron, odnosno u kojoj će ponovno ganjati dvostruku krunu, ali u drugom startnom redu iza prvaka i osvajača hrvatskog Kupa, Rijeke.

Petev pokušao odvesti javnost i novinare s pravog traga

Na treninzima se radi u tom “stilu”, Petev svojim nogometašima dijeli žute i crvene markere koji onda igraju 11 protiv 11, točno ih toliko ima. Odnosno bilo ih je dok nisu zaredale ozljede. I upravo je tu vidljivo tko je trenutno u prednosti. Koliko god Petev govorio kako “nekako mora podijeliti momčad”, kako ih mora “promiješati”.

“Nije to stroga podjela na prvu i drugu momčad”, kazao je Petev pokušavajući odvesti javnost i novinare s pravog traga, javljaju Sportske novosti. Međutim, teško se oteti dojmu da su neki igrači u prednosti ispred konkurenata.

Recimo, stoperski par koji u ovom trenutku ima prednost jest dvojac Sigali i Benković. Oni su ispred Leškovića i Rrahmanija. Isto tako Pivarić je još uvijek ispred Lecjaksa i Sose. Iako je zadnji došao, mora se istaknuti da je “fest” zapeo na prva dva-tri treninga, kao da je posebno motiviran dokazati da je i dalje neupitan za prvih 11. Iako, ova dvojica “pušu mu za vrat”, ističe SN.

Traži se zadnji vezni

Što se tiče veznog reda i one pozicije zadnjeg veznog koju Petev želi pojačati novim, kvalitetnim nogometašem, za sada je siguran dvojac Domagoj Antolić i Nikola Moro. Soudanija još nema na pripremama, ali on će kad dođe zauzeti svoje desno krilo, na lijevom je kao starter počeo Dani Olmo.

I bio jako dobar, no ozlijedio se. Neće ga biti u punom pogonu najmanje tri tjedna, dakle, propustit će sam početak sezone. Time su vrata lijevog krila otvorena Junioru Fernandesu koji je za sad oduševio na pripremama zalaganjem. I Petev ga je nahvalio.

Samo, nije dobro Fernandesa previše hvaliti. Jer, čovjek bi se odmah mogao opustiti. Zanimljiv je taj Fernandes. Kao da nije Čileanac nego, primjerice, Brazilac koji imaju one dane kad im se baš previše ne trenira. Kako nam je jedan poznati hrvatski novinar s dugogodišnjim iskustvom praćenja Dinama kazao, “s njim nikad ne znaš. Nekad će odigrati sjajno, zalagati se na treninzima, ali kad mu se ne da – ne da!” Da, to je Fernandes.

Buđenje Fernandesa i Ćorića

Vjerojatno ga i zato Petev u glavi zasad drži među pričuvama, čak je, kad se Olmo ozlijedio, u toj, nazovi prvoj momčadi, na krilu igrao Sosa, a ne Junior. No, jučer je ipak Čileanca prebacio među žute i opet je bio među najboljima.

Isto tako, očito je da će dvojba biti Ćorić ili Sammir. Jer, povratkom Fernandesa, više Petev nema potrebe na lijevu stranu gurati Ćorića, on je “desetka” tu će poziciju i igrati, otkrivaju Sportske novosti.

Dojam je ovih dana u Moravskim Toplicama, da je Sammir krenuo s bolje startne pozicije, ali da ga, kako dani prolaze, Ćorić sve više gura prema klupi. Šteta je što se Ante ozlijedio, nateknuo mu je gležanj, pa će izgubiti dan-dva treninga.

Ćorić među onima koji su dosad pokazali najviše, Sammir ne

Jer, Ćorić je među onima koji su dosad pokazali najviše, dok od Sammira nakon ova spomenuta dva-tri sjajna dodavanja prvoga dana nismo puno vidjeli, Ćorić se trudi, kad igraju zajedno u momčadi, on i Fernandes su “živa napast” za protivničku obranu. Valjda ga ozljeda neće izbaciti iz ritma.

Ćorić i Fernandes krupnim koracima koračaju prema startnim pozicijama na početku sezonu. I to je najbolja moguća vijest za Peteva.Važnija i od samih pojačanja. Jer, radi se o igračima s kojima prošle sezone nije gajio dobre odnose, a koji su jedni od najvažnijih u momčadi.

Petev je Fernandesa otjerao u Tursku na posudbu u Alanyaspor koji, na kraju, nije otkupio njegov ugovor. Fernandesu je ostala još godina dana do isteka ugovora, a prema njemu jedan je od najskupljih igrača Dinama s ogromnih 900 000 eura godišnje. Ćorić, s druge strane, također nije (bio) omiljen kod Peteva.

Pred kraj prošle sezone, Maksimirsku 128 bio je pogodio novi slučaj Ćorić. Nakon što je Dinamo u posljednjem 36. kolu pobijedio prvaka Rijeku 5-2, bugarski je trener kazao kako mu je ovaj sjajni 20-godišnji veznjak objasnio da ‘ne želi igrati protiv Rijeke’?! Ćorić je EKSKLUZIVNO za Net.hr sve negirao, kazavši “kako Petev laže”.

Kod njega problem nikada nije bila kvaliteta

“Nije istina da sam Petevu rekao da ne želim igrati. Ne znam zašto je to Petev rekao, ne znam čemu sve to. Svi znaju koliko ja volim Dinamo, što meni znači nositi ovaj sveti dres i što mi znači grupa Bad Blue Boys. To je velika glupost što je izjavio”, kazao nam je tada Ante Ćorić.

Znamo da kod njega problem nikada nije bila kvaliteta, već način na koji ju je manifestirao. Odnosno, rijetko je ponavljao te iznimne partije. No, sad je priča drugačija. Ante Ćorić dobio je na leđa broj 10 od Peteva, njih dvoje očito su sve izgladili, a Petev će na to kazati kako je na Anti red da sve pokaže na travnjaku. Za sad sve dobro radi, stvar se kreće u pozitivnom smjeru.