PETEV PODIGAO GLAS I OTKRIO LOŠE VIJESTI O ĆORIĆU I DOBRE O BENKOVIĆU: ‘Nisam zadovoljan’

Trener Dinama Ivajlo Petev nije bio zadovoljan nakon prvog pripremnog poraza modrih od novog ruskog prvoligaša Tosna 1-0 u Murskoj Soboti.

Dinamo je u utorak upisao i prvi poraz na pripremama u Sloveniji, modri su danas poraženi (1-0) od novog ruskog prvoligaša Tosnog. Bila je to slaba predstava modrih igrača, Ivajlo Petev nikako nije mogao biti zadovoljan viđenim u Murskoj Soboti.

Kao ni činjenicom da se u prvom dijelu ozlijedio Ćorić, a dvoboj su zbog raznih problema morali preskočiti Benković, Lešković, Matel, Olmo i Hodžić.

“Nisam zadovoljan, u prvom smo dijelu puno griješili, Tosno nam je tri puta došao do gola i jednom zabio. Umorni smo, to se baš vidi. Normalno je to za ovaj dio priprema, ali me svaki poraz smeta. Imamo još vremena da ispravimo neke pogreške, srećom znam u čemu smo danas griješili. Nisam htio danas riskirati s Matelom, a evo danas nam se ozlijedio Ćorić” rekao je Ivajlo Petev za Goal.com, pa nastavio:



“Riječ je o zglobu koji mu je sada jako natečen. To je tako protiv ruskih momčadi, one se ne štede i idu jako čvrsto. Bili smo i mi čvrsti, ali ovo je sve dio nogometa. Moramo analizirati pogreške, sada sam i ja griješio. Nisam u ovoj fazi priprema možda trebao izabrati dvoboj protiv ovako čvrste i agresivne momčadi”, dao je do znanja Petev i otkrio kako bi Benković sutra mogao ući u trenažni proces.

Dinamo još čekaju dvije pripremne utakmice. U petak Vorskla, a u nedjelju Slovacko.