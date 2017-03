PETEV ODGOVORIO NA VRUĆE PITANJE KOJE ZANIMA HRVATSKU JAVNOST: Ovo je prava istina o Ćorićevom neigranju protiv Intera

Dinamove navijače zanima zašto Ante Ćorić protekle subote nije zaigrao protiv Intera, iako je na kup-utakmici protiv Splita bio jedan od najboljih igrača momčadi Ivajla Peteva, usput postigavši dva pogotka.

Isto je to zanimalo i novinare. Stoga, na presici nakon dvoboja u Maksimiru koji je završio 2-0 pobjedom modrih, treneru Dinama Ivalju Petevu bilo je postavljeno upravo to pitanje. Sportske novosti u ponedjeljak pišu kako je bugarski strateg dao i odgovor na to pitanje, kazavši kako je najvećeg dragulja modre svlačionice htio odmoriti, s obzirom na to da je na pripremama u Turskoj bio ozlijeđen.

Naravno, nakon takvog odgovora odmah se poteže pitanje kako tako mlad igrač može biti umoran, a nastavak je prvenstva tek krenuo? SN objašnjava kako se tu ne radi o onom klasičnom umoru, već o činjenici da Petev želi pravilno dozirati minutažu mlade zvijezde koja i jest imala sitnih problema na pripremama.

Petev je Ćoriću objasnio da će ga odmarati protiv Zaprešićana jer je smatrao (što se na kraju pokazalo i točnim) da može pobijediti i bez njega. Ćorić bi na proljeće trebao biti jedan od ključnih igrača modrih te će u sljedećim utakmicama, sigurno, biti dio udarne postave zagrebačkog kluba.