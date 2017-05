PETEV O ‘SLUČAJU’ ĆORIĆ: Nesuglasice u Dinamu sve su veće! ‘Žaloste me i čude njegove riječi, ali…’

Trener Dinama Ivajlo Petev se na presici uoči sutrašnjeg finala hrvatskog Kupa, održanoj u četvrtak u Varaždinu, osvrnuo na riječi Ante Ćorića upućene njemu.

Petev je kazao kako je najvrijedniji Dinamov biser odbio igrati derbi s Rijekom. Ćorić je, pak, u razgovoru za Net.hr kazao kako Petev ne govori istinu, kako ga bugarski strateg stalno proziva, kako se o njemu stvorila negativna slika zbog laži i kako mu sve to skupa teško pada.

Sve veće nesuglasice između Peteva i Ćorića

Nesuglasice između Peteva i Ćorića sve su veće. Nije tajna kako bugarski strateg i talentirani veznjak još od prije nisu u dobrim odnosima. Ćoriću smeta eksperimentiranje kod Peteva glede svoje pozicije u igri, kao i status nestandardnog igrača udarnih 11 Dinama.

“Joj, opet ta tema. Mogao sam kao trener reći da Ćorića nije bilo protiv Rijeke jer je to bila moja odluka. Vidio sam njegove riječi u novinama, moram reći da me jako čude. Ali, Ante je još dijete, puno toga još mora proći u životu. Žao mi je što je to rekao, ali na te stvari ne obraćam pažnju. Samo razmišljam o utakmici s Rijekom””, kazao je Petev na novinarsko pitanje o novom “slučaju” Ćorić, prenosi izjavu Goal.com.

‘Vjerujem da ću moći računati na Antolića, Leškovića, Sigalija i Livakovića, ali…’

Petev je na presici govorio i o sutrašnjem završnom srazu ove sezone, pečatu na kraju velikog nogometnog plesa koji se ove sezone odvio u hrvatskom nogometu u borbi za naslov prvaka između Rijeke i Dinama, kao i u uzbudljivoj borbi za treću i četvrtu poziciju između Hajduka i Osijeka.

“Pred nama je bitna utakmica Kupa, jako bitna utakmica za nas. Moramo se koncentrirati i biti pravi od početka do kraja. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo trofej. Nadam se da ćemo ponoviti igru kao u subotu, ali sam svjestan da je ovo drugačija utakmica. Moramo biti pametni i izuzetno koncentrirani svih 90 minuta” rekao je Petev, pa nastavio:

“Zdravstveno stanje? Vjerujem da ću moći računati na Antolića, Leškovića, Sigalija i Livakovića, ali sve ćemo vidjet nakon treninga.”

Novi derbi u razmaku od samo 4 dana

Dinamo je u derbiju u posljednjem 36. kolu HNL-a na svom terenu protekle subote uvjerljivo svladao Rijeku rezultatom 5-2 i pokvario “neveri s Kvarnera” proslavu naslova prvaka u dvorištu najvećeg rivala.

“To nije bio realan rezultat, trebali smo pobijediti još većom razlikom. Ali, nemoguće je zabiti iz baš svake prilike. Zaslužili smo tu pobjedu, ali ona je sada prošlost. Stiže novi dan, nova utakmica i novo dokazivanje. S obzirom na pobjedu 5-2 protiv Rijeke na Maksimiru prije par dana, podignulo se raspoloženje u svlačionici, kao i naše samopouzdanje. Jedva čekamo da počne finale. Nadam se da ćemo utakmicu riješiti prije jedanaesteraca”, dao je do znanja Petev.

Rijeka i Dinamo jako se dobro poznaju. Teško Matjaž Kek može nečim iznenaditi Peteva ili obratno…

“Ma nema iznenađenja među nama, predobro poznajemo jedni druge. Samo treba biti pametan, držati visoku koncentraciju svih 90 minuta i iskoristiti svoje prilike,” jasan je Bugarin.