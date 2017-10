PETEV NEMA MIRA NITI NAKON TRI I POL MJESECA: ‘U Dinamu su ispali nekorektni. Nije fer što su mi to napravili’

Ivajlo Petev već tri i pol mjeseca nije trener Dinama.

Uprava zagrebačkog kluba, 13. srpnja, zahvalila se Petevu uoči početka nove sezone. Petevu nije bilo drago što se sve tako završilo. I sad još uvijek postoji “gorak okus”. Iako “Bratko” prati događanja u HNL-u. Dinamo je vodeći u prvenstvu, a Petev je za 24 sata kazao:

“Ha, očito su one moje pripreme bile dobro odrađene kad je Dinamo sad prvi u HNL-u. Dobro se radilo tih dvadeset dana. Dakle, nije bilo nikakvih problema s tim kako su to oni u Maksimiru predstavili”, rekao je bivši trener Ivajlo Petev koji se odmara i čeka novi angažman. No, isto tako, bugarski trener smatra kako se u Maksimiru prema njemu nisu ponijeli u redu…

“Ljudi u Dinamu su prema meni ispali nekorektni. Nije fer što su mi to napravili. Imao sam čvrsto obećanje da ću momčad voditi i u ovoj sezoni. Dobio sam ponudu iz Saudijske Arabije. Bila je to jako izdašna, ali dao sam riječ u Dinamu, rukovao sam se s Mamićem i držao toga. Taj me klub iz Arabije silno htio na klupi. Bili su spremni Dinamu čak i platiti odštetu kako bi me doveli”, naglasio je Petev.