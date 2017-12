PESIMIZAM PRVOG ČOVJEKA RIJEKE: ‘Dosta je da jedan ili dva prijelazna roka kiksamo i završit ćemo kao Istra’

Rijeka trenutno preko 90 posto klupskog proračuna puni od prodaje igrača što dugoročno, smatra Mišković, nije održivo.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković iznimno je aktivan u posljednje vrijeme. Obavlja posljednje pripreme za kupnju većinskog paketa dionica kluba s Rujevice, u petak je ponovno postao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), a nedavno je pokrenuo i Opatijsku inicijativu. Riječ je o prijedlogu financiranja hrvatskog momčadskog sporta prihodima od TV prava, boravišne pristojbe, sportskih kladionica, gradskih poreza i dodatnih olakšica za sport.

‘Pronaći kompromis između kapitalizma i socijalizma’

“Prije svega, to nije moja, već inicijativa svih nas koji smo se okupili i stali iza toga. Treba otvoreno reći da bez takvoga modela financiranja neće biti vrhunskog momčadskog sporta u narednim godinama. Krajnje vrijeme je da pronađemo sustavni, kontrolirani model financiranja na kojem radimo i s kojim ćemo izaći u javnost idućih tjedana. Napravili smo neki grubi plan, a sada radimo na detaljima. Reći ću primjer da jedan premierligaš u Engleskoj dobije na početku sezone 120 ili 150 milijuna funti, a mi bismo sa 150 milijuna eura godišnje pokrili cijeli ekipni sport u Hrvatskoj. Moramo pronaći neki kompromis između istoka i zapada, odnosno kapitalizma i socijalizma, odnosno nešto što je već negdje napravljeno prilagoditi našem podneblju. Hrvatski sport mora privređivati od onoga što zarađuje, ali kontrolirano s kontroliranim rasporedom”, pojasnio je Mišković u razgovoru za Novi list.



‘Želimo li vrhunski momčadski sport ili ne?’

Rijeka trenutno preko 90 posto klupskog proračuna puni od prodaje igrača što dugoročno, smatra Mišković, nije održivo.

“Do sada smo u tome uspijevali, ali to ne znači da ćemo uspijevati u budućnosti. Dosta je da jedan ili dva prijelazna roka kiksamo i mi smo na stazama Istre 1961. To su činjenice! Bio sam u proteklih pet godina osim u nogometu, aktivan i u rukometu i vaterpolu te nisam vidio da sport može funkcionirati dalje na ovakvim osnovama. Svatko tko ulaže u sport, ulagat će jedan dio vremena, ali ako uvidi nakon nekog vremena da ne može doći ni na nulu, onda je to bacanje novaca u vjetar. Pokušao sam privući novac iz Social sporta i u tome smo uspjeli. Napravili smo klub, ali taj klub mora živjeti na realnim osnovama koje bi se trebale osloniti na sustav financiranja. Ako nema sustava, onda su te osnove vrlo tanke. Na nama je da u Hrvatskoj odlučimo želimo li vrhunski momčadski sport ili ne”, dodao je Mišković.